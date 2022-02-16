Владимир Путин мог бы признать Донбасс с опорой на Госдуму

Владимир Путин мог бы признать Донбасс с опорой на ГосдумуНо будет способствовать реализации минских соглашений
Москва и зарубежные партнеры 16 февраля продолжили комментировать ситуацию вокруг Украины в связи с обращением Госдумы к президенту Владимиру Путину. Ранее депутаты попросили признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обращение и реакция
«Минские соглашения являются единственной, безальтернативной основой урегулирования в Донбассе», – заявила 16 февраля официальный представитель МИДа Мария Захарова (цитата по «РИА Новости»), напомнив, что ДНР и ЛНР, подписывая договоренности, согласились остаться в составе Украины при условии предоставления им особого статуса и децентрализации страны. По ее словам, при наличии политической воли минские договоренности могут быть выполнены в обозримый срок – за несколько месяцев.
Сам Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 февраля подчеркнул: он в курсе, что в Госдуме выбирали между двумя проектами постановления об обращении о признании ДНР и ЛНР. Один из них, предполагавший обращение к МИДу за консультацией, представила «Единая Россия», второй, «более жесткий», – с обращением напрямую к президенту – КПРФ. Был выбран последний.
«Голосование было открытым, как мне сказали, свободным, поэтому здесь партийная дисциплина не действовала, и большинство депутатов поддержали ту резолюцию, которая была представлена, по сути, оппозиционной партией», – сказал Путин. Но сейчас надо исходить из того, что возможности по исполнению минских соглашений не до конца реализованы, отметил он.
Путин «принял к сведению» обращение депутатов Госдумы по поводу признания независимости ДНР и ЛНР, заявил 16 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент акцентировал, что главное – это помочь урегулированию ситуации на юго-востоке [Украины], а сделать это можно, только всячески способствуя имплементации минского комплекса мер», – сказал Песков.
«В Киеве сейчас заявляют, что, если Россия сейчас примет [решение о независимости ДНР и ЛНР], подпишется, это перечеркнет минские договоренности. Подождите, так перечеркиванием минских договоренностей занимается киевский режим, его конкретные представители в активной фазе на протяжении последних года-полутора!» – заявила Захарова.
О том, что одобрение обращения депутатов будет равносильно полному отказу российского руководства от своих обязательств в рамках минских договоренностей, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, если это произойдет, то потребуется быстрый и решительный ответ от США в полной координации с их союзниками. О том, что «постановка вопроса в России» о признании самопровозглашенных республик Донбасса означает выход из минских соглашений, заявил 15 февраля советник руководителя офиса (администрации) президента Украины Михаил Подоляк.
Коллективный запрос из Госдумы
Проект КПРФ об обращении к президенту о ситуации вокруг Украины и необходимости признать ДНР и ЛНР был внесен в Госдуму еще 19 января, и его публично критиковали за резкость даже единороссы, к примеру первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин. Источники «Ведомостей» в Госдуме говорили, что рассмотрение этого обращения может затянуться. И чтобы нижняя палата могла не спешить с этим вопросом, единороссы Виктор Водолацкий и Артем Туров 14 февраля внесли в Госдуму специальный проект постановления, который позволил бы сначала отправить инициативу КПРФ на согласование в МИД.
На тот момент не было окончательного решения, принимать «жесткий вариант» и обращаться сразу к президенту или проголосовать за вариант «Единой России» о консультациях с дипломатами, отмечает собеседник в партии власти. Уже перед пленарным заседанием 15 февраля депутатам-единороссам разрешили голосовать за постановление коммунистов – об обращении к президенту, говорит источник. Как раз на этот день у Путина был намечен разговор с Шольцем, и позиция Госдумы должна была стать аргументом в переговорном процессе. Источник в Госдуме подтверждает: еще накануне пленарки не было окончательного решения о том, как голосовать.
15 февраля было решено «продемонстрировать единение и отсутствие по этой теме политических разногласий», отметил другой источник. По его словам, членам фракции «Единая Россия» перед заседанием Госдумы в рабочем порядке сказали, что они могут поддержать любой из проектов. В итоге проект КПРФ поддержал 351 депутат из 450, а «Единой России» – 310 из 450. Депутаты могли голосовать за оба проекта. «Не стоит зацикливаться на том, чей проект постановления – КПРФ или «Единой России» – был поддержан, поскольку по таким внешнеполитическим вопросам у Госдумы консенсус», – пояснил источник в руководстве Госдумы. С ним согласен и собеседник в партии власти.
Голосование за проект КПРФ должно было продемонстрировать настроения в обществе, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Это должно показать Западу и Киеву, что есть два варианта развития событий: или реализация минских соглашений, или Россия признает ДНР и ЛНР».
Что делать Кремлю
По словам Пескова, не существует четкого регламента, как действовать президенту после получения такого обращения. Но оно является «очень ярким показателем настроя депутатов» и превалирующей в российском общественном мнении точки зрения, отметил пресс-секретарь главы государства.
Принятие Госдумой проекта постановления об обращении к президенту – это политический жест. Такой документ не обязывает главу государства в данном случае признавать независимость республик, говорит юрист Антон Тимченко. «Обращение носит характер политически значимой манифестации, оно скорее показывает, что есть такой запрос. По Конституции направления внутренней и внешней политики определяет президент, и дальше решение принимает он, как посчитает целесообразным в этой ситуации», – пояснил Тимченко. Никакой юридической обязанности в связи с голосованием Госдумы у Кремля не возникло, согласен юрист Антон Рудаков.
Обращение Госдумы является декларативным документом, подобные решения принимаются исполнительной властью, в данном случае президентом, поэтому не важно, подано оно через МИД или напрямую в Кремль, говорит политолог Борис Макаренко. Главный адресат здесь Украина, которая должна понять: если она не начнет выполнять минские соглашения, то есть и вариант с признанием Донбасса, полагает он. Скорее всего, президент ситуацию с признанием республик «подвесит», но такая возможность будет «как козырь в рукаве», говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.