Владимир Путин мог бы признать Донбасс с опорой на Госдуму

На тот момент не было окончательного решения, принимать «жесткий вариант» и обращаться сразу к президенту или проголосовать за вариант «Единой России» о консультациях с дипломатами, отмечает собеседник в партии власти. Уже перед пленарным заседанием 15 февраля депутатам-единороссам разрешили голосовать за постановление коммунистов – об обращении к президенту, говорит источник. Как раз на этот день у Путина был намечен разговор с Шольцем, и позиция Госдумы должна была стать аргументом в переговорном процессе. Источник в Госдуме подтверждает: еще накануне пленарки не было окончательного решения о том, как голосовать.