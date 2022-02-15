Как Госдума обсуждала вопрос о признании ДНР и ЛНР

Как Госдума обсуждала вопрос о признании ДНР и ЛНРНижняя палата парламента обратилась с такой просьбой к президенту Владимиру Путину
Госдума обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Решение было принято по результатам рейтингового голосования: за внесенный КПРФ еще 19 января проект постановления об обращении к Путину проголосовал 351 депутат. А вот проект постановления депутатов «Единой России» 14 февраля поддержали 310 депутатов – этим документом было предложено сначала согласовать политическое обращение к президенту с МИДом и только потом направить его в Кремль.
Свою инициативу депутат «Единой России» Артем Туров объяснил так: к Путин обратиться надо, но сначала нужно провести консультации с МИДом. Ведь именно внешнеполитическое ведомство реализует внешнюю политику, а значит, такие действия надо согласовывать с ним, сказал депутат.
За оба проекта голосовали единороссы (325 из 450 мандатов принадлежат им). Как заверил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Вячеслав Макаров, партийцы не принимали решения по консолидированному голосованию, но учитывали мнение «таких выдающихся политиков, как [министр иностранных дел Сергей] Лавров и его команда».
В свою очередь собеседник «Ведомостей» в руководстве Госдумы объяснил результаты голосования по инициативе «Единой России» так: она могла затянуть ситуацию с рассмотрением обращения в Госдуме по существу.
Позицию КПРФ по постановлению коммунистов представлял первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев. Он заявил, что требуется прекратить кровопролитие в Донбассе. Из-за конфликта в Донбассе 1,5 млн человек стали беженцами внутри Украины и 2,5 млн переехали в Россию. Альтернативы минским соглашениям нет, заявил Тайсаев, но с учетом того, что Украина их игнорирует, нужно взять ситуацию в свои руки.
Туров заявил, что в Донбассе происходят реальные убийства, поэтому все депутаты должны по-новому оценить все, что там происходит. Он также заявил о невыполнении Украиной минских соглашений, а также о привлечении ударной группировки из 150 000 военных к территориям ДНР и ЛНР.
При этом дискуссия вокруг двух проектов постановления была довольно жаркая. Александр Ющенко из КПРФ заявил, что документ единороссов «снижает принципиальность» предложения коммунистов. Депутат «Единой России» Виктор Водолацкий с ним не согласился. По его словам, единороссы хотели упростить работу и заранее отправить документы на консультацию в МИД, чтобы это потом не делал президент. Наконец, он высказал «личное мнение», что ДНР и ЛНР вообще нужно присоединять к России.
Ксения Горячева из «Новых людей» спросила, не стоит ли сначала узнать мнение самих жителей Донбасса по поводу независимости, а ее однопартиец Антон Ткачев предложил узнать мнение россиян. На это Тайсаев ответил, что уверен в поддержке признания независимости ДНР и ЛНР россиянами: они, по его словам, и готовы для этого отказаться от 13-й зарплаты. Впрочем, как отметила зампред фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, свою работу должен делать МИД: «Резкие заявления и потрясение кулаками приведет к реальному конфликту».
Николай Бурляев из «Справедливой России» сказал, что ни у кого из депутатов нет расхождений по поводу признания ДНР и ЛНР, вопрос только в том, кому именно сначала направлять обращение. Эта фракция поддержала обращение к главе государства. А координатор фракции КПРФ депутат от Ростовской области Николай Коломейцев подчеркнул, что американцы вторгались в другие страны, если хотели защитить права одного-двух американцев, а в Донбассе, по его словам, 600 000 русских, которых должна защитить Россия.
Обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно, сообщил после голосования в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности».
Сразу после обращения Госдумы к президенту у Путина в Кремле начались переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, который приехал в Москву после визита в Киев.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что связывать эти два события – визит канцлера и решение Госдумы – не стоит. «Сейчас президент, скорее всего, не будет реагировать на обращение депутатов, потому что признание ДНР и ЛНР будет означать крест на минском процессе, а это явно не является нынешней задачей России», – говорит политолог. Тем не менее обращение депутатов, считает эксперт, будет намеком западным партнерам: если минский процесс провалится, «может быть и такой вариант».