Как Госдума обсуждала вопрос о признании ДНР и ЛНР

Николай Бурляев из «Справедливой России» сказал, что ни у кого из депутатов нет расхождений по поводу признания ДНР и ЛНР, вопрос только в том, кому именно сначала направлять обращение. Эта фракция поддержала обращение к главе государства. А координатор фракции КПРФ депутат от Ростовской области Николай Коломейцев подчеркнул, что американцы вторгались в другие страны, если хотели защитить права одного-двух американцев, а в Донбассе, по его словам, 600 000 русских, которых должна защитить Россия.