Проект обращения Госдумы о признании ДНР и ЛНР готовятся направить в МИД

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов надеется, что реальное признание ДНР и ЛНР лишь один из сценариев: «Дипломатическое признание этих территорий – серьезный шаг». Запад и Украина это будут интерпретировать как отказ от попыток реализовать минские соглашения, говорит он, и это, в свою очередь, освободит Киев от исполнения обязательств по ним: «А минские соглашения – это самое значительное дипломатическое достижение России на украинском направлении». Также признание ДНР и ЛНР приведет к санкциям и дополнительным обременениям для России, опасается он: «Поэтому пока это звучит скорее как угроза на тот случай, если Украина не будет исполнять минские договоренности, а Запад не будет оказывать давление на Киев, чтобы они реализовывались».