Проект обращения Госдумы о признании ДНР и ЛНР готовятся направить в МИД

Проект обращения Госдумы о признании ДНР и ЛНР готовятся направить в МИДОперативно принимать его, скорее всего, не будут
В понедельник, 14 февраля, совет Госдумы обсудит, что делать с проектом обращения палаты к президенту о необходимости признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Проект постановления об обращении к президенту депутаты КПРФ внесли в нижнюю палату парламента 19 января. В обращении говорится, что признание ДНР и ЛНР даст основания «для обеспечения гарантий безопасности», защиты жителей этих территорий от «внешних угроз», «политики геноцида», а также укрепления региональной стабильности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас есть два варианта действий: рассмотреть проект постановления об обращении к президенту незамедлительно или сначала направить в МИД и другие правительственные структуры для получения отзывов.
Предпочтительный вариант
Сейчас предпочтительным выглядит именно второй вариант, говорят два собеседника на Охотном Ряду. Проект постановления направят в госорганы, в том числе МИД, для получения отзывов, поскольку международная ситуация вокруг Украины не самая простая, добавляют они. По словам источника «Ведомостей» в Госдуме, Володин обсуждал с представителями фракций внесение возможных изменений в текст проекта обращения, в том числе и после согласования с госорганами, и принятие документа «уже совершенно в ином виде».
Постановление Госдумы в отличие от закона принимается в одном чтении, а не в трех. То есть вносить в него поправки уже после рассмотрения на пленарном заседании нижней палаты невозможно, а значит, после консультаций с МИДом и другими госорганами он должен быть внесен заново. Не исключено, что будет выбран сценарий, при котором рассмотрение документа депутатами на пленарном заседании в любом виде будет отложено на неопределенный срок, говорит этот источник «Ведомостей».
В своем Telegram-канале Володин сообщил, что консультации с думскими фракциями по поводу проекта обращения Госдумы к президенту уже прошли, но не стал предсказывать, во что это выльется. КПРФ и «Справедливая Россия» поддержали проект постановления об обращении к президенту, ЛДПР «выступила более радикально», «Новые люди» сформулируют свою позицию позже, написал Володин. А «Единая Россия» высказалась, в частности, за поставки в ДНР и ЛНР военной помощи, отметил спикер Госдумы. Об этом 26 января публично говорили руководитель думской фракции единороссов Владимир Васильев и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Представитель пресс-службы «Единой России» не ответил на вопрос «Ведомостей», поддержит ли фракция проект постановления, но напомнил, что Васильев высказывался за поставки в ДНР и ЛНР вооружений. «Справедливая Россия» поддерживает обращение к президенту, подтвердил первый зампред фракции Дмитрий Гусев. По его словам, в непризнанных республиках много граждан России, которых нужно защищать. ЛДПР продолжит обсуждение проекта постановления на совете Госдумы, а также на заседании фракции, говорит депутат Ярослав Нилов. В пресс-службе «Новых людей» не ответили на запрос «Ведомостей».
На фоне нестабильности
Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов надеется, что реальное признание ДНР и ЛНР лишь один из сценариев: «Дипломатическое признание этих территорий – серьезный шаг». Запад и Украина это будут интерпретировать как отказ от попыток реализовать минские соглашения, говорит он, и это, в свою очередь, освободит Киев от исполнения обязательств по ним: «А минские соглашения – это самое значительное дипломатическое достижение России на украинском направлении». Также признание ДНР и ЛНР приведет к санкциям и дополнительным обременениям для России, опасается он: «Поэтому пока это звучит скорее как угроза на тот случай, если Украина не будет исполнять минские договоренности, а Запад не будет оказывать давление на Киев, чтобы они реализовывались».
В прошедшие выходные ситуация вокруг Украины продолжала нагнетаться. Сразу несколько западных СМИ сообщили даты якобы готовящегося «вторжения» России на Украину. Правда, если Bloomberg написал со ссылкой на источники, что вторжение возможно 15 февраля (на этот день у президента России Владимира Путина в Москве намечены переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем), то несколько других изданий, включая Politico, сообщали о 16 февраля. Советник президента США по нацбезопасности Джон Салливан публично заявил, что Россия якобы может напасть на Украину до конца Олимпиады, т. е. до 20 февраля. Но уверенности в том, что такое решение принято, у него нет. Российские официальные лица неоднократно опровергали планы «вторжения» на Украину.
Путин 12 февраля обсудил вопросы европейской безопасности по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с президентом США Джо Байденом. В сообщении пресс-службы Белого дома говорится, что Байден в разговоре с Путиным дал понять, что в случае «вторжения» России на Украину США вместе с союзниками и партнерами «отреагируют решительно». По итогам переговоров Путина с Байденом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что «нагнетание вокруг темы вторжения велось скоординированно и истерия достигла просто апогея». МИД России заявил, что «можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в этом вопросе».