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Госдума направит обращение о признании Донбасса Лаврову или Путину

Депутаты выберут между проектами «Единой России» и КПРФ
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты Госдумы 15 февраля на пленарном заседании будут голосовать по двум проектам постановлений по поводу необходимости признания самопровозглашенных в 2014 г. Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Первый проект постановления внесла КПРФ 19 января – это обращение к президенту о необходимости признать ДНР и ЛНР.

Второй проект внесли 14 февраля депутаты Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий и Артем Туров – это обращение не к президенту, а к Министерству иностранных дел. В этом проекте говорится, что Госдума постановляет провести консультации с МИДом по проекту обращения депутатов Госдумы от КПРФ к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Разница между обращениями заключается в следующем, написал Володин: «Первое – незамедлительно после принятия направляется президенту. Второе – для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению». «Ведомости» 14 февраля писали со ссылкой на источники, что Дума направляет проект постановления именно в МИД.

Проект обращения Госдумы о признании ДНР и ЛНР готовятся направить в МИД

Оперативно принимать его, скорее всего, не будут

Володин сообщил, что по итогам обсуждения на Совете Госдумы было принято решение рассмотреть оба проекта на альтернативной основе на пленарном заседании 15 февраля. 

Необходимость направить проект не президенту, а в МИД продиктована желанием ускорить процесс, пояснил Водолацкий. По его словам, направленный президенту документ на деле не попадает напрямую к нему, а пройдет несколько инстанций. Он направляется в государственно-правовое управление президента, то перешлет его в МИД за отзывом, а затем он вернется в Кремль. «То есть мы теряем четыре-пять месяцев на эту [бюрократическую] процедуру», – говорит Водолацкий.

Чтобы «миновать бюрократические процедуры», на комитете по делам СНГ 14 февраля приняли решение направить обращение в МИД для получения у них заключения по части международного законодательства. МИД будет рассматривать его месяц, говорит Водолацкий. Он добавляет, что за проект постановления после поступления отзывов нужно будет в любом случае заново голосовать в Госдуме.

Председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) считает, что существенной экономии времени не выйдет как раз из-за того, что после обращения в МИД придется заново голосовать и по обращению коммунистов к президенту, если внешнеполитическое ведомство его поддержит. «Тут другая логика, с которой можно согласиться: Россия на Совбезе ООН проголосовала за резолюцию по минским соглашениям. Поэтому нужна позиция МИДа», – говорит Калашников. По его словам, на устное обращение в МИДе комитету не ответили.

Впрочем, собеседник «Ведомостей» в Совете Госдумы считает, что депутаты занимаются проектом признания ДНР и ЛНР «больше для шума»: «Позицию по признанию ДНР и ЛНР формирует президент, поскольку он отвечает за реализацию внешней политики». Депутаты не могут влиять никак на реализацию минских соглашений, признание или непризнание ДНР и ЛНР, отмечает он.

Собеседник «Ведомостей» подчеркивает, что каждый депутат сможет проголосовать за оба проекта (депутаты специально уточнили это у Володина на Совете Госдумы). Будут ли опубликованы результаты поименного голосования, как в случае с законопроектами, по словам источника «Ведомостей», пока неизвестно.

Ранее по теме: Предложения по признанию Донбасса в Госдуме сравнили с хождением по минному полю
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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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