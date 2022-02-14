Госдума направит обращение о признании Донбасса Лаврову или Путину

Председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) считает, что существенной экономии времени не выйдет как раз из-за того, что после обращения в МИД придется заново голосовать и по обращению коммунистов к президенту, если внешнеполитическое ведомство его поддержит. «Тут другая логика, с которой можно согласиться: Россия на Совбезе ООН проголосовала за резолюцию по минским соглашениям. Поэтому нужна позиция МИДа», – говорит Калашников. По его словам, на устное обращение в МИДе комитету не ответили.