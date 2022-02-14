Госдума направит обращение о признании Донбасса Лаврову или Путину

Госдума направит обращение о признании Донбасса Лаврову или ПутинуДепутаты выберут между проектами «Единой России» и КПРФ
Депутаты Госдумы 15 февраля на пленарном заседании будут голосовать по двум проектам постановлений по поводу необходимости признания самопровозглашенных в 2014 г. Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Первый проект постановления внесла КПРФ 19 января – это обращение к президенту о необходимости признать ДНР и ЛНР.
Второй проект внесли 14 февраля депутаты Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий и Артем Туров – это обращение не к президенту, а к Министерству иностранных дел. В этом проекте говорится, что Госдума постановляет провести консультации с МИДом по проекту обращения депутатов Госдумы от КПРФ к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР.
Разница между обращениями заключается в следующем, написал Володин: «Первое – незамедлительно после принятия направляется президенту. Второе – для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению». «Ведомости» 14 февраля писали со ссылкой на источники, что Дума направляет проект постановления именно в МИД.
Володин сообщил, что по итогам обсуждения на Совете Госдумы было принято решение рассмотреть оба проекта на альтернативной основе на пленарном заседании 15 февраля.
Необходимость направить проект не президенту, а в МИД продиктована желанием ускорить процесс, пояснил Водолацкий. По его словам, направленный президенту документ на деле не попадает напрямую к нему, а пройдет несколько инстанций. Он направляется в государственно-правовое управление президента, то перешлет его в МИД за отзывом, а затем он вернется в Кремль. «То есть мы теряем четыре-пять месяцев на эту [бюрократическую] процедуру», – говорит Водолацкий.
Чтобы «миновать бюрократические процедуры», на комитете по делам СНГ 14 февраля приняли решение направить обращение в МИД для получения у них заключения по части международного законодательства. МИД будет рассматривать его месяц, говорит Водолацкий. Он добавляет, что за проект постановления после поступления отзывов нужно будет в любом случае заново голосовать в Госдуме.
Председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) считает, что существенной экономии времени не выйдет как раз из-за того, что после обращения в МИД придется заново голосовать и по обращению коммунистов к президенту, если внешнеполитическое ведомство его поддержит. «Тут другая логика, с которой можно согласиться: Россия на Совбезе ООН проголосовала за резолюцию по минским соглашениям. Поэтому нужна позиция МИДа», – говорит Калашников. По его словам, на устное обращение в МИДе комитету не ответили.
Впрочем, собеседник «Ведомостей» в Совете Госдумы считает, что депутаты занимаются проектом признания ДНР и ЛНР «больше для шума»: «Позицию по признанию ДНР и ЛНР формирует президент, поскольку он отвечает за реализацию внешней политики». Депутаты не могут влиять никак на реализацию минских соглашений, признание или непризнание ДНР и ЛНР, отмечает он.
Собеседник «Ведомостей» подчеркивает, что каждый депутат сможет проголосовать за оба проекта (депутаты специально уточнили это у Володина на Совете Госдумы). Будут ли опубликованы результаты поименного голосования, как в случае с законопроектами, по словам источника «Ведомостей», пока неизвестно.