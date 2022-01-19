Предложения по признанию Донбасса в Госдуме сравнили с хождением по минному полю

По мнению доцента кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александра Гущина, признание Донбасса в «глобальном смысле» ничего не даст, так как основная борьба разворачивается за Украину – за ее вхождение в НАТО. Но такой ход как обращение к президенту по поводу событий в ДНР и ЛНР органичен для КПРФ, говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин: «Для ее ядерного избирателя это нормальное решение». В любом случае, если же признание произойдет, то не с подачи КПРФ, отмечает эксперт.