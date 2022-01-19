Предложения по признанию Донбасса в Госдуме сравнили с хождением по минному полю

Предложения по признанию Донбасса в Госдуме сравнили с хождением по минному полюКПРФ выступила с обращением к Владимиру Путину в момент сильной международной напряженности
19 января 2022 г. лидер КПРФ Геннадий Зюганов, его первый заместитель и по совместительству первый зампред Госдумы Иван Мельников, а также еще несколько депутатов от этой партии внесли в нижнюю палату парламент проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Такие постановления в случае принятия палатой носят, по сути, рекомендательный характер, и зачастую адресатом таких политических воззваний становятся иностранные государства, негодование действиями которых выражает Госдума.
К примеру, в 2020 г. по инициативе комитета по международным делам палата просила власти Турции сохранить статус храма-музея Святой Софии в Стамбуле, а в 2021 г. – к генассамблее ООН с целью остановить блокаду Кубы со стороны США. Несмотря на это, постановление правительства Турции 1935 г. о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея было отменено, и он был превращен в мечеть. Продолжающаяся более, со времен Холодной войны, санкционная блокада Кубы также не остановилась после обращения Госдумы.
На этот раз депутаты КПРФ попросили Путина рассмотреть вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР как независимых, самостоятельных и суверенных государств, а также провести переговоры с их руководителям, чтобы «создать правовую основу межгосударственных отношений. Жители Донецкой и Луганской областей на референдуме 1994 г. согласились на федеративно-земельное устройство Украины и закрепление русского языка в качестве государственного, отмечают коммунисты, но нынешние власти соседней страны стали «нетерпимыми к исторически сложившимся нормам быта <...>», что привело к принятию в 2014 г. решений о самоопределении.
«Уже восемь лет жители ДНР и ЛНР живут под обстрелами мелко- и крупнокалиберного оружия. <...> Действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа», – говорится в тексте. Мирного урегулирования удалось достичь только при личном участии глав России, Украины, Франции и Германии в формате «нормандской четверки», но условия «Минских соглашений» украинскими властями не выполняются, подчеркивается в обращении.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что в Кремле пока не видели проект обращения.
КПРФ выступила с инициативой на фоне обострившегося конфликта России с Западом по поводу Украины. 10 января 2022 г. в Женеве российская и американская делегация обсудили гарантии безопасности в Европе, 12 января состоялось заседание Совета Россия – НАТО, 13 января в Вене прошло заседание постоянного совета ОБСЕ. При этом 15 января 2022 г. замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что существует 18 возможных сценариев введения санкций в отношении России в случае ее предполагаемого вторжения на Украину.
Представители «Единой России» в Госдуме с осторожностью, но осудили эту инициативу. «Не уверен, что в настоящее время этот шаг может быть совершен без ущерба для интересов России – стратегических и долгосрочных», – заявил РИА «Новости» первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») сказала «Ведомостям», что с такими инициативами нужно быть крайне аккуратными: «Запад их считывает как некую позицию всей страны, а это инициатива только одной фракции. Сейчас мы ходим по минному полю, и каждая такая инициатива может считаться совершенно по-другому». По мнению депутата, такими «тонкими моментами» должны заниматься только дипломаты и МИД, которые знают все этапы переговоров и нюансы.
Подписать указ о признании иностранного государства может лично президент России. Четкой процедуры признания другого государства независимым в законодательстве не прописано. Юридическое признание государства обычно происходит в форме одностороннего международного акта, в котором устанавливается факт существования государства и дипломатических отношений с ним.
После пятидневной войны с Грузией Россия признала в качестве самостоятельных государств Южную Осетию, территорию которой сильней всего затронула та война, и Абхазию. Указы подписывал тогдашний президент Дмитрий Медведев.
По мнению доцента кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александра Гущина, признание Донбасса в «глобальном смысле» ничего не даст, так как основная борьба разворачивается за Украину – за ее вхождение в НАТО. Но такой ход как обращение к президенту по поводу событий в ДНР и ЛНР органичен для КПРФ, говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин: «Для ее ядерного избирателя это нормальное решение». В любом случае, если же признание произойдет, то не с подачи КПРФ, отмечает эксперт.