«РИА Новости» сообщили о применении новой версии дрона «Ланцет» в Сирии
Российские военные применили по позициям террористов в Сирии модернизированную версию дронов «Ланцет-3» (известный также как «дрон-самоубийца». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.
«В рамках испытаний новая версия барражирующего боеприпаса "Ланцет-3" была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов в Сирии», — рассказал собеседник агентства. По словам источника агентства, новый аппарат «получил увеличенные продолжительность и дальность полета и способен нести боевую часть повышенного могущества».
«Ланцет-3» — это беспилотные аппараты с интегрированной боевой частью, способные совершать продолжительный полет над полем боя, самостоятельно обнаруживать цель и по необходимости уничтожать ее, спикировав подобно управляемой ракете.
15 февраля министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском городе Хмеймиме, куда ранее прибыли истребители МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и два дальних бомбардировщика Ту-22МЗ со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-22.
ВМФ России в январе — феврале проводит серию военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. Основная направленность учений — отработка действий сил военно-морского флота и воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений. 15 февраля начались учения с участием около 20 кораблей и судов в Баренцевом море. 12 февраля стартовали военно-морские маневры Черноморского флота с участием более 30 кораблей.