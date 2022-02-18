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«РИА Новости» сообщили о применении новой версии дрона «Ланцет» в Сирии

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Российские военные применили по позициям террористов в Сирии модернизированную версию дронов «Ланцет-3» (известный также как «дрон-самоубийца». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«В рамках испытаний новая версия барражирующего боеприпаса "Ланцет-3" была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов в Сирии», — рассказал собеседник агентства. По словам источника агентства, новый аппарат «получил увеличенные продолжительность и дальность полета и способен нести боевую часть повышенного могущества».

«Ланцет-3» — это беспилотные аппараты с интегрированной боевой частью, способные совершать продолжительный полет над полем боя, самостоятельно обнаруживать цель и по необходимости уничтожать ее, спикировав подобно управляемой ракете.

15 февраля министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском городе Хмеймиме, куда ранее прибыли истребители МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и два дальних бомбардировщика Ту-22МЗ со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-22.

ВМФ России в январе — феврале проводит серию военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. Основная направленность учений — отработка действий сил военно-морского флота и воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений. 15 февраля начались учения с участием около 20 кораблей и судов в Баренцевом море. 12 февраля стартовали военно-морские маневры Черноморского флота с участием более 30 кораблей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных