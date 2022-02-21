Глава ЕК назвала санкции главным рычагом давления на Россию

«Если Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономические и финансовые санкции, потому что экономика — это слабое место России. Финансовые санкции будут означать, что Россия практически отрезана от международных финансовых рынков», — заявила фон дер Ляйен.