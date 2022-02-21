Глава ЕК назвала санкции главным рычагом давления на Россию
Евросоюз использует самый мощный рычаг – экономические и финансовые санкции – в случае «вторжения» России на Украину, потому что экономика – слабое место России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ARD.
«Если Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономические и финансовые санкции, потому что экономика — это слабое место России. Финансовые санкции будут означать, что Россия практически отрезана от международных финансовых рынков», — заявила фон дер Ляйен.
Она оставила открытым вопрос, отключат ли Россию от международной банковской системы SWIFT. Экономические ограничения, по ее словам, затронут «все производимые в Европе товары», которые требуются России и которые она не может заменить.
Ранее страны Запада пригрозили Москве жесткими санкциями, если та вторгнется на Украину. США, в частности, разработали ряд законопроектов, предполагающих блокировку для России торговых цепочек, введение запрета на экспорт продукции из разных отраслей и ограничение доступа к международным финансовым рынкам, в том числе отключение от международной межбанковской системы SWIFT.
С осени прошлого года в западных СМИ распространяется информация о якобы планах России напасть на Украину. Западные страны начали обвинять Москву в подготовке вторжения на Украину и называют предполагаемые даты начала наступления. Российская сторона планы военного вторжения отрицает.