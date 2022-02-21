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Глава ЕК назвала санкции главным рычагом давления на Россию

Ведомости

Евросоюз использует самый мощный рычаг – экономические и финансовые санкции – в случае «вторжения» России на Украину, потому что экономика – слабое место России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ARD.

«Если Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономические и финансовые санкции, потому что экономика — это слабое место России. Финансовые санкции будут означать, что Россия практически отрезана от международных финансовых рынков», — заявила фон дер Ляйен.

Она оставила открытым вопрос, отключат ли Россию от международной банковской системы SWIFT. Экономические ограничения, по ее словам, затронут «все производимые в Европе товары», которые требуются России и которые она не может заменить.

Ранее страны Запада пригрозили Москве жесткими санкциями, если та вторгнется на Украину. США, в частности, разработали ряд законопроектов, предполагающих блокировку для России торговых цепочек, введение запрета на экспорт продукции из разных отраслей и ограничение доступа к международным финансовым рынкам, в том числе отключение от международной межбанковской системы SWIFT.

С осени прошлого года в западных СМИ распространяется информация о якобы планах России напасть на Украину. Западные страны начали обвинять Москву в подготовке вторжения на Украину и называют предполагаемые даты начала наступления. Российская сторона планы военного вторжения отрицает.

Ранее по теме: В ЕК заявили о согласовании санкций против России в энергетическом секторе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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