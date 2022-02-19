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В ЕК заявили о согласовании санкций против России в энергетическом секторе

Ведомости

Антироссийские санкции Евросоюза коснутся энергетического сектора и доступа к высоким технологиям, они начнут действовать в случае начала войны на Украине. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям», — сказала фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).

По словам главы ЕК, Евросоюз, США, Великобритания и Канада согласовали «всеобъемлющий пакет санкций». Запад может ограничить доступ России к финансовым рынкам и ввести экспортные ограничения, заявила фон дер Ляйен.

«У нас есть множество высокотехнологических товаров, по которым мы имеем доминирование и они не смогут быть легко заменены Россией», — отметила глава ЕК.

Сейчас происходит «самое крупное наращивание войск в Европе с темных времен холодной войны», а ЕС и НАТО будут сохранять единство по ситуации вокруг Украины, сказала фон дер Ляйен.

Ранее страны Запада пригрозили Москве жесткими санкциями, если та вторгнется на Украину. США, в частности, разработали ряд законопроектов, предполагающих блокировку для России торговых цепочек, введение запрета на экспорт продукции из разных отраслей и ограничение доступа к международным финансовым рынкам, в том числе отключение от международной межбанковской системы SWIFT. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных