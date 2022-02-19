В ЕК заявили о согласовании санкций против России в энергетическом секторе
Антироссийские санкции Евросоюза коснутся энергетического сектора и доступа к высоким технологиям, они начнут действовать в случае начала войны на Украине. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям», — сказала фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).
По словам главы ЕК, Евросоюз, США, Великобритания и Канада согласовали «всеобъемлющий пакет санкций». Запад может ограничить доступ России к финансовым рынкам и ввести экспортные ограничения, заявила фон дер Ляйен.
«У нас есть множество высокотехнологических товаров, по которым мы имеем доминирование и они не смогут быть легко заменены Россией», — отметила глава ЕК.
Сейчас происходит «самое крупное наращивание войск в Европе с темных времен холодной войны», а ЕС и НАТО будут сохранять единство по ситуации вокруг Украины, сказала фон дер Ляйен.
Ранее страны Запада пригрозили Москве жесткими санкциями, если та вторгнется на Украину. США, в частности, разработали ряд законопроектов, предполагающих блокировку для России торговых цепочек, введение запрета на экспорт продукции из разных отраслей и ограничение доступа к международным финансовым рынкам, в том числе отключение от международной межбанковской системы SWIFT.