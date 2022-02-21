Путин проведет внеочередное заседание Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проведет внеочередное заседание Совета безопасности в понедельник, 21 февраля. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент Путин соберет заседание Совета безопасности России. Это — большой Совет безопасности»,— сказал Песков, отметив, что это будет нерегулярное заседание. Тему он пообещал сообщить позднее. По словам Пескова, Путин также планирует провести в понедельник несколько международных телефонных разговоров.
Заседание Совбеза состоится на фоне обострения вооруженного конфликта в Донбассе. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявляют о множестве обстрелов и попытках диверсий со стороны украинских силовиков, а также утверждают, что Киев готовится к силовому захвату неподконтрольных ему территорий Донбасса. На прошлой неделе в обеих республиках начали эвакуировать в Россию мирных жителей и объявили массовую мобилизацию.
Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном накануне также объяснил резкое ухудшение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе провокациями Киева. В Киеве называют ложью сообщения об обстрелах украинскими военными объектов в ДНР и ЛНР и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта.