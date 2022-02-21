Путин проведет внеочередное заседание Совбеза

Заседание Совбеза состоится на фоне обострения вооруженного конфликта в Донбассе. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявляют о множестве обстрелов и попытках диверсий со стороны украинских силовиков, а также утверждают, что Киев готовится к силовому захвату неподконтрольных ему территорий Донбасса. На прошлой неделе в обеих республиках начали эвакуировать в Россию мирных жителей и объявили массовую мобилизацию.