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Путин проведет внеочередное заседание Совбеза

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет внеочередное заседание Совета безопасности в понедельник, 21 февраля. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Путин соберет заседание Совета безопасности России. Это — большой Совет безопасности»,— сказал Песков, отметив, что это будет нерегулярное заседание. Тему он пообещал сообщить позднее. По словам Пескова, Путин также планирует провести в понедельник несколько международных телефонных разговоров.

Заседание Совбеза состоится на фоне обострения вооруженного конфликта в Донбассе. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявляют о множестве обстрелов и попытках диверсий со стороны украинских силовиков, а также утверждают, что Киев готовится к силовому захвату неподконтрольных ему территорий Донбасса. На прошлой неделе в обеих республиках начали эвакуировать в Россию мирных жителей и объявили массовую мобилизацию.

Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном накануне также объяснил резкое ухудшение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе провокациями Киева. В Киеве называют ложью сообщения об обстрелах украинскими военными объектов в ДНР и ЛНР и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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