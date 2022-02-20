Путин назвал причиной эскалации в Донбассе провокации украинских силовиков
Президент России Владимир Путин объяснил резкое ухудшение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе провокациями Киева. Об этом он заявил во время разговора с президентов Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе Кремля.
Разговор состоялся по инициативе французской стороны, президенты обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины. «Выражена серьёзная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков», — говорится в сообщении.
Путин также обратил внимание на «накачку» странами НАТО Украины вооружениями и боеприпасами. Это подталкивает Киев к военному решению проблемы Донбасса, из-за чего жители ДНР и ЛНР вынуждены эвакуироваться.
Российский президент заявил Макрону об имитации Киевом переговорного процесса и отказе от реализации минских соглашений. Президенты признали, что необходимо «активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран – участниц "нормандского формата"».
«С учётом всего этого Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьёзностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу», — заключили в Кремле.
После переговоров с Путиным Макрон полчаса общался с главой Украины Владимиром Зеленским. Последний заявил о необходимости немедленного созыва трехсторонней контактной группы и введения режима тишины.