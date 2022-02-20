Путин назвал причиной эскалации в Донбассе провокации украинских силовиков

«С учётом всего этого Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьёзностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу», — заключили в Кремле.