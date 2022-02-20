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Путин назвал причиной эскалации в Донбассе провокации украинских силовиков

Ведомости

Президент России Владимир Путин объяснил резкое ухудшение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе провокациями Киева. Об этом он заявил во время разговора с президентов Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе Кремля. 

Разговор состоялся по инициативе французской стороны, президенты обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины. «Выражена серьёзная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков», — говорится в сообщении. 

Путин также обратил внимание на «накачку» странами НАТО Украины вооружениями и боеприпасами. Это подталкивает Киев к военному решению проблемы Донбасса, из-за чего жители ДНР и ЛНР вынуждены эвакуироваться.

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Российский президент заявил Макрону об имитации Киевом переговорного процесса и отказе от реализации минских соглашений. Президенты признали, что необходимо «активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран – участниц "нормандского формата"».  

«С учётом всего этого Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьёзностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу», — заключили в Кремле.

После переговоров с Путиным Макрон полчаса общался с главой Украины Владимиром Зеленским. Последний заявил о необходимости немедленного созыва трехсторонней контактной группы и введения режима тишины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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