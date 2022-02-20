Песков назвал Россию последней страной в Европе, которая хочет говорить о войне
Россия пережила много войн и первой никогда ни на кого не нападала, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия — последняя страна в Европе, которая хочет произносить слово «война», сказал он.
«Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю, но скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово “война”», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. 12 февраля президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писала Politico со ссылкой на официальных лиц США.
В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать. Дмитрий Песков ранее сообщал, что заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается».