Песков назвал Россию последней страной в Европе, которая хочет говорить о войне

«Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю, но скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово “война”», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».