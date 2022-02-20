Макрон после переговоров с Путиным пообщался с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, разговор продлился 30 минут, сообщает BFMTV. Перед звонком украинскому коллеге Макрон провел переговоры с главой России Владимиром Путиным, стороны общались в течение одного часа 45 минут.
«Они [Путин и Макрон] говорят о том, как избежать крупной войны в Европе, в то время как жители Запада больше чем когда-либо боятся российского вторжения в Украину», — передает издание со ссылкой на Елисейский дворец.
Макрон и Зеленский также созванивались вечером 19 февраля, украинский президент назвал этот разговор срочным. «Сообщили об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах 🇺🇦 политиков и журналистов-международников. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования», — написал Зеленский в Twitter.
Сегодня глава Украины сообщил, что доложил Макрону о текущей ситуации с безопасностью и новых провокационных обстрелах: «Мы выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем немедленный созыв трехсторонней контактной группы и немедленное введение режима тишины».
7 февраля переговоры Путина и Макрона прошли в Москве, в ходе встречи президенты обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности России. По данным Daily Mail, Макрон сделал Путину предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые не были согласованы со странами НАТО. Financial Times сообщила, что после переговоров двух президентов Россия продвинулась к деэскалации ситуации. По словам собеседников издания, президенты якобы обсуждали вывод российских военных из Белоруссии по окончании учений.
15 февраля Путин впервые принял в Кремле только что прилетевшего из Киева канцлера ФРГ Олафа Шольца. Российский президент постарался поставить точку в вопросе эскалации на западном направлении и в качестве демонстрации доброй воли дал понять, что пока воздержится от признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) ради исполнения минских соглашений.