Макрон после переговоров с Путиным пообщался с Зеленским

7 февраля переговоры Путина и Макрона прошли в Москве, в ходе встречи президенты обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности России. По данным Daily Mail, Макрон сделал Путину предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые не были согласованы со странами НАТО. Financial Times сообщила, что после переговоров двух президентов Россия продвинулась к деэскалации ситуации. По словам собеседников издания, президенты якобы обсуждали вывод российских военных из Белоруссии по окончании учений.