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Песков ответил на требование Зеленского о гарантиях безопасности для Украины

Ведомости

Обсуждение гарантий безопасности касается всех стран, однако в случае Украины нужно разобраться в деталях и понять, какие именно требования будет выдвигать Киев, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости глобального документа о гарантиях безопасности для страны, подписать который должны Россия и США.

«Здесь нужны детали, понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех – мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельных взятых стран. Это как раз тот самый тезис, который мы отстаиваем, и тот <...>, который Лавров подробно разъяснил своим коллегам в США и Европе», — сказал Песков.

Ранее Зеленский в интервью изданию «РБК.Украина» заявил, что нужно принять «глобальный документ по безопасности» с гарантиями для Украины. «Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор», — отметил он.

26 января США и НАТО передали МИДу письменные ответы на российские предложения по безопасности. 1 февраля президент России Владимир Путин, выступая в Кремле, отметил, что в ответе Запада не было «адекватного учета ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 г.». 17 февраля МИД России передал США свою реакцию на ответы и опубликовал документ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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