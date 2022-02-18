Песков ответил на требование Зеленского о гарантиях безопасности для Украины

«Здесь нужны детали, понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех – мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельных взятых стран. Это как раз тот самый тезис, который мы отстаиваем, и тот <...>, который Лавров подробно разъяснил своим коллегам в США и Европе», — сказал Песков.