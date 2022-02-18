Песков ответил на требование Зеленского о гарантиях безопасности для Украины
Обсуждение гарантий безопасности касается всех стран, однако в случае Украины нужно разобраться в деталях и понять, какие именно требования будет выдвигать Киев, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости глобального документа о гарантиях безопасности для страны, подписать который должны Россия и США.
«Здесь нужны детали, понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех – мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельных взятых стран. Это как раз тот самый тезис, который мы отстаиваем, и тот <...>, который Лавров подробно разъяснил своим коллегам в США и Европе», — сказал Песков.
Ранее Зеленский в интервью изданию «РБК.Украина» заявил, что нужно принять «глобальный документ по безопасности» с гарантиями для Украины. «Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор», — отметил он.
26 января США и НАТО передали МИДу письменные ответы на российские предложения по безопасности. 1 февраля президент России Владимир Путин, выступая в Кремле, отметил, что в ответе Запада не было «адекватного учета ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 г.». 17 февраля МИД России передал США свою реакцию на ответы и опубликовал документ.