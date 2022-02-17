Миссия ОБСЕ зафиксировала более 500 взрывов в Донбассе

«Между вчерашним вечером и 11:20 по киевскому времени (12:20 мск) сегодня СММ сообщила о 500 взрывов вдоль линии соприкосновения», — заявил Чевик время заседания Совета безопасности ООН по Украине (цитата по «Интерфаксу»). Он также подчеркнул, что после обозначенного времени зафиксировано снижение напряженности — представители миссии насчитали около 30 взрывов. Чевик обратился ко всем сторонам конфликта, призвав придерживаться режима прекращения огня, без которого, по его словам, урегулирование ситуации на востоке Украины невозможно.