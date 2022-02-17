Миссия ОБСЕ зафиксировала более 500 взрывов в Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) в течение суток зафиксировали свыше 500 взрывов на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил глава СММ Яшар Халит Чевик.
«Между вчерашним вечером и 11:20 по киевскому времени (12:20 мск) сегодня СММ сообщила о 500 взрывов вдоль линии соприкосновения», — заявил Чевик время заседания Совета безопасности ООН по Украине (цитата по «Интерфаксу»). Он также подчеркнул, что после обозначенного времени зафиксировано снижение напряженности — представители миссии насчитали около 30 взрывов. Чевик обратился ко всем сторонам конфликта, призвав придерживаться режима прекращения огня, без которого, по его словам, урегулирование ситуации на востоке Украины невозможно.
Ранее сегодня об обстрелах со стороны украинских военных сообщила самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР). С 5:30 мск украинские военные обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. После этого представитель ЛНР сообщил об обстреле поселка Донецкий, заявил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Донецкой народной республике (ДНР), в свою очередь, сообщили об открытии огня по позициям украинских сил в ответ на обстрелы. По информации Народной милиции республики, украинская сторона с начала текущих суток четыре раза нарушила режим прекращения огня. Заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло отмечала, что напряженность на Украине и вокруг нее достигла максимального уровня с 2014 г.
Обострение совпало с рабочей поездкой президента страны Владимира Зеленского в зону силовой операции в Донбассе — он провел инспекцию сил ООС вблизи Мариуполя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее «очень и очень опасной» из-за провокаций со стороны украинских военных.
Ранее глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что Киев наращивает количество военнослужащих и военной техники в Донбассе. 12 февраля Народная милиция ЛНР сообщила, что Киев размещает бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, а днем ранее в ДНР сообщали о переброске под Краматорск украинского дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300. При этом официальный Киев отрицает наличие каких-либо планов по нападению на Донбасс.