ВЦИОМ: около 80% россиян поддержали решение принять беженцев из Донбасса
78% россиян поддерживают решение принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за участившихся обстрелов украинских силовиков в Донбассе, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
По данным социологов, 13% опрошенных не поддержали такое решение. Чаще всего такое мнение высказывали люди в возрасте 18-24 лет (31%) и 25-34 лет (20%). 75% респондентов поддержали решение президента России Владимира Путина выплатить беженцам по 10 000 руб. Против такой инициативы высказались 18% опрошенных.
Также 82% россиян положительно относятся к помощи российских волонтеров беженцам из Донбасса. 12% безразличны к этому, а 4% относятся к такой помощи негативно.
17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. Главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта.