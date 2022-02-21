ВЦИОМ: около 80% россиян поддержали решение принять беженцев из Донбасса

По данным социологов, 13% опрошенных не поддержали такое решение. Чаще всего такое мнение высказывали люди в возрасте 18-24 лет (31%) и 25-34 лет (20%). 75% респондентов поддержали решение президента России Владимира Путина выплатить беженцам по 10 000 руб. Против такой инициативы высказались 18% опрошенных.