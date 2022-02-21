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ВЦИОМ: около 80% россиян поддержали решение принять беженцев из Донбасса

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78% россиян поддерживают решение принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за участившихся обстрелов украинских силовиков в Донбассе, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

По данным социологов, 13% опрошенных не поддержали такое решение. Чаще всего такое мнение высказывали люди в возрасте 18-24 лет (31%) и 25-34 лет (20%). 75% респондентов поддержали решение президента России Владимира Путина выплатить беженцам по 10 000 руб. Против такой инициативы высказались 18% опрошенных.

Также 82% россиян положительно относятся к помощи российских волонтеров беженцам из Донбасса. 12% безразличны к этому, а 4% относятся к такой помощи негативно.

17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. Главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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