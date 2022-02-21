В ДНР объявили режим ЧС из-за остановки питьевого водоснабжения
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) объявили режим чрезвычайной ситуации из-за прекращения питьевого водоснабжения после обстрела насосной станции. Об этом говорится в распространенном 21 февраля сообщении МЧС республики.
«В связи с остановкой насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода и, как следствие, прекращением централизованного питьевого водоснабжения в республике объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что без воды остались более 21 000 жителей в городе Докучаевск и поселке Еленовка, а также свыше 50 социальных объектов — котельных, больниц, детсадов и школ.
Власти организовали подвоз технической воды населению и трем котельным, говорится в сообщении. Также проводятся работы по подключению системы водоснабжения к скважинам подземных вод, также запланировано проведение ремонтных работ. В воскресенье из скважины № 1 водозабора «Майский» начали подавать обеззараженную воду в центральную часть Докучаевска.
Об остановке насосной станции стало известно накануне. Тогда МЧС ДНР сообщило, что в результате аробстрела в субботу был поврежден и загорелся трансформатор, после чего произошла остановка 1-го подъема Южно-Донбасского водовода, расположенного в нейтральной зоне западнее населенного пункта Васильевка (Ясиноватский район).
Ранее в ДНР также сообщили о попытке украинских диверсантов проникнуть на территорию нефтебазы в районе Еленовки с целью поджечь резервуары. Диверсанты, утверждали в ДНР, считали, что там хранятся горюче-смазочные материалы.
Накануне наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине зафиксировали широкое применение тяжелых вооружений в Донбассе, что привело к увеличению повреждений и числа пострадавших. По состоянию на 18 февраля в ОБСЕ зафиксировали 591 нарушение режима прекращения огня в Донецкой области и 975 нарушений в Луганской области. В заявлении миссии сказано, что число нарушений в Донбассе превысило уровень, аналогичный тому, что наблюдался до вступления в силу договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня в июле 2020 г.
Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась в минувший четверг. В непризнанных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, после чего объявили об эвакуации мирного населения в Россию. В субботу в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация. Киев отрицает заявления об обстрелах, обвиняя неподноктрольные территории в провокациях с целью создать предлог для эскалации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется в состав Украины, но исключительно политическим путем.