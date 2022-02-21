В ДНР объявили режим ЧС из-за остановки питьевого водоснабжения

Накануне наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине зафиксировали широкое применение тяжелых вооружений в Донбассе, что привело к увеличению повреждений и числа пострадавших. По состоянию на 18 февраля в ОБСЕ зафиксировали 591 нарушение режима прекращения огня в Донецкой области и 975 нарушений в Луганской области. В заявлении миссии сказано, что число нарушений в Донбассе превысило уровень, аналогичный тому, что наблюдался до вступления в силу договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня в июле 2020 г.