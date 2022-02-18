В ДНР сообщили о неудачных попытках диверсий на химических объектах
В ДНР зафиксировали неудачную попытку диверсии на химическом заводе «Стирол» в Горловке, сообщило министерство госбезопасности самопровозглашенной республики.
В оборонном ведомстве заявили, что украинские диверсанты попытались подорвать емкости для хранения аммиака на предприятии ранее в пятницу около 4 утра мск. Во время нападения был ранен охранник завода, ему была оказана необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужбы.
В Народной милиции ДНР также заявили о предотвращении диверсии украинских силовиков на территории очистных сооружений в районе Горловки. По данным разведки ДНР, диверсанты планировали подрыв емкости с хлором. При этом военнослужащие ДНР выявили попытку проникновения двух групп специального назначения Вооруженных сил Украины в количестве 10 и 12 человек на территорию республики. Со стороны ДНР был открыт огонь в результате были убиты двое противников, еще трое ранены, говорится в сообщении официального представителя Народной милиции.
Отмечается, что в ночь на 18 февраля диверсионная группа из состава центра специального назначения «Восток» ВСУ также попыталась проникнуть на территорию нефтебазы в районе поселка Еленовка. Диверсанты, утверждают в ДНР, планировали поджечь резервуары, считая, что в них хранятся горюче-смазочные материалы.
«Только за утро ВСУ провели атаки на нефтебазу в районе н. п. Еленовка, на очистные сооружения и завод «Стирол» г. Горловка, а также вывели из строя две трансформаторные подстанции. Вышеизложенные факты является прямым подтверждением подготовки украинской стороны к развязыванию боевых действий», — отметили в Народной милиции.
Накануне специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала более 500 взрывов на линии соприкосновения. Затем об обстрелах со стороны украинских военных сообщила непризнанная Луганская народная республика. С 5:30 мск украинские военные обстреливали подконтрольные ЛНР населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. После этого представитель ЛНР сообщил об обстреле поселка Донецкий.
По информации ДНР, украинская сторона с начала прошлых суток четыре раза нарушила режим прекращения огня. Заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло отметила, что напряженность на Украине и вокруг нее достигла максимального уровня с 2014 г.