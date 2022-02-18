В ДНР сообщили о неудачных попытках диверсий на химических объектах

В Народной милиции ДНР также заявили о предотвращении диверсии украинских силовиков на территории очистных сооружений в районе Горловки. По данным разведки ДНР, диверсанты планировали подрыв емкости с хлором. При этом военнослужащие ДНР выявили попытку проникновения двух групп специального назначения Вооруженных сил Украины в количестве 10 и 12 человек на территорию республики. Со стороны ДНР был открыт огонь в результате были убиты двое противников, еще трое ранены, говорится в сообщении официального представителя Народной милиции.