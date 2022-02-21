Захарова заявила, что слушать генсека НАТО опасно для здоровья
Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга невозможно слушать, потому что они не соответствуют действительности и не выдерживают критики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала». Таким образом она прокомментировала реакцию Столтенберга на публикацию немецкой газеты Der Spiegel о планах по нерасширению блока на восток в 1990-х гг.
«Столтенберга слушать нельзя, это просто опасно для здоровья, потому что этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности, и столько раз структура, которую он фактически возглавляет, занималась от информационных вбросов до фактически агрессивных действий, что выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий просто невозможно, это не выдерживает никакой критики», — подчеркнула Захарова.
Издание Der Spiegel опубликовало содержание документа, найденного в Британском национальном архиве. В соответствии с его положениями страны Запада обещали руководству СССР не расширять НАТО на восток. Первоначально этот документ находился под грифом «секретно». Речь идет о протоколе встречи представителей МИД США, Великобритании, Франции и Германии в Бонне 6 марта 1991 г. На этом совещании, как пишет издание, обсуждалась безопасность Польши и других стран Восточной Европы. Несмотря на желание вступить в альянс, которое уже тогда выражали в Варшаве и Будапеште, возможное членство стран Восточной Европы в НАТО было отвергнуто.
«В ходе переговоров в формате «два плюс четыре» мы ясно дали понять, что не будем расширять НАТО за пределы Эльбы. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим членство в НАТО», — подчеркнул на совещании представитель МИД Германии Юрген Хробог. Как пояснили в издании, Хробог, скорее всего, перепутал реки Эльбу и Одер. «Два плюс четыре» — это документ, в котором подробно описывались аспекты объединения ФРГ и ГДР. В числе стран, подписавших договор, был и СССР.
Столтенберг, комментируя публикацию, заявил, что страны НАТО не договаривались отказаться от расширения на восток. «В НАТО принимают совместное решение все 30 стран-членов. Нет такого решения, где страны НАТО договорились отказаться от написанного в основополагающем договоре НАТО — Вашингтонском договоре», — подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что альянс «обманул» СССР и не выполнил данное ему обещание не расширяться на восток. Глава государства обратил внимание на то, что в состав НАТО уже вошли Польша, Румыния и страны Прибалтики — одни из самых близких соседей России по территориальному расположению.
В декабре 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие в том числе отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. В январе Россия провела серию встреч с представителями США, НАТО и ОБСЕ, чтобы обсудить свои предложения.
26 января США и НАТО передали МИД России письменные ответы на предложения по безопасности. 17 февраля российский МИД отреагировал на них ответным документом. Ведомство заявило, что Вашингтон не предоставил Москве конструктивного ответа на «базовые элементы» проекта договора о гарантиях безопасности: отказ НАТО от расширения на восток, в том числе вхождения в альянс Украины и Грузии, от создания военных баз в странах, ранее находящихся в составе СССР и на данный момент не вошедших в НАТО, а также возврат инфраструктуры военного блока к состоянию 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.