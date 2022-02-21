Захарова заявила, что слушать генсека НАТО опасно для здоровья

26 января США и НАТО передали МИД России письменные ответы на предложения по безопасности. 17 февраля российский МИД отреагировал на них ответным документом. Ведомство заявило, что Вашингтон не предоставил Москве конструктивного ответа на «базовые элементы» проекта договора о гарантиях безопасности: отказ НАТО от расширения на восток, в том числе вхождения в альянс Украины и Грузии, от создания военных баз в странах, ранее находящихся в составе СССР и на данный момент не вошедших в НАТО, а также возврат инфраструктуры военного блока к состоянию 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.