Лавров оценил продвижение переговоров с США по гарантиям безопасности
Россия и США пока мало продвигаются при обсуждении принципиальных вопросов в контексте российских предложений по гарантиям безопасности, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
«Мы пока мало продвигаемся по принципиальным вопросам, но будем отстаивать именно комплексный подход», — сказал Лавров.
При этом российский министр отметил, что и он, и его американский коллега, госсекретарь Энтони Блинкен, заинтересованы в проведении встречи.
«Мы договаривались с госсекретарём Энтони Блинкеном, что когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам. Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
18 февраля представитель госдепа США Нед Прайс заявил в Twitter, что Блинкен принял предложенную главой МИД России дату переговоров в конце следующей недели.
В декабре 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие в том числе отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. В январе Россия провела серию встреч с представителями США, НАТО и ОБСЕ, чтобы обсудить свои предложения.
26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. 17 февраля российский МИД отреагировал на них ответным документом. Ведомство заявило, что Вашингтон не предоставил Москве конструктивного ответа на «базовые элементы» проекта договора о гарантиях безопасности: отказ НАТО от расширения на восток, в том числе вхождения в альянс Украины и Грузии, от создания военных баз в странах, ранее находящихся в составе СССР и на данный момент не вошедших в НАТО, а также возврат инфраструктуры военного блока к состоянию 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО. Помимо этого МИД заявил, что Вашингтон выбрал для обсуждения удобные для него темы, акцентировав внимание на преимуществах для себя и своих союзников. Также Москва выразила обеспокоенность «нарастающей военной активностью» США и НАТО «непосредственно у российских рубежей».