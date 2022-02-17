МИД опубликовал ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Документ МИДа включает в себя 11 пунктов и изложен на 11 страницах. В нем ведомство заявило, что Вашингтон не предоставил Москве конструктивного ответа на «базовые элементы» проекта договора о гарантиях безопасности. Здесь имеется в виду отказ НАТО от расширения на восток, в том числе вхождения в альянс Украины и Грузии, от создания военных баз в странах, ранее находящихся в составе СССР и на данный момент не вошедших в НАТО, а также возврат инфраструктуры военного блока к состоянию 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.