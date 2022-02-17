МИД опубликовал ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало ответы для США по гарантиям безопасности, которые Москва потребовала предоставить от Вашингтона и НАТО в конце прошлого года. Соответствующие документы 17 февраля были переданы послу США в России Джону Салливану, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Facebook.
Требования Москвы касались в том числе отказа НАТО от расширения на восток и разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также о возвращении инфраструктуры военного блока в границы 1997 г. Ответ на предложения Россия получила 26 января. С тех пор МИД готовил реакцию на документы.
Документ МИДа включает в себя 11 пунктов и изложен на 11 страницах. В нем ведомство заявило, что Вашингтон не предоставил Москве конструктивного ответа на «базовые элементы» проекта договора о гарантиях безопасности. Здесь имеется в виду отказ НАТО от расширения на восток, в том числе вхождения в альянс Украины и Грузии, от создания военных баз в странах, ранее находящихся в составе СССР и на данный момент не вошедших в НАТО, а также возврат инфраструктуры военного блока к состоянию 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.
МИД заявил, что Вашингтон выбрал для обсуждения удобные для него темы, акцентировав внимание на преимуществах для себя и своих союзников. Также Москва выразила обеспокоенность «нарастающей военной активностью» США и НАТО «непосредственно у российских рубежей».
Поскольку США не готовы договариваться о юридически обязывающих гарантиях безопасности, «Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», следует из текста документа.
Отдельный пункт ответа посвящен ситуации на Украине. В этой части МИД в очередной раз опроверг сообщения о наличии у России планов по вторжению в республику. Подобные заявления Москва считает попыткой давления и обесценения предложений по гарантиям безопасности.
МИД заявил, что потенциальное вступление Украины в НАТО сопряжено с риском того, что Киев попытается силовым способом «вернуть» Крым в состав Украины. При этом Москва напомнила, что полуостров в 2014 г. вошел в состав России в результате референдума. Комментируя ситуацию в Донбассе, МИД назвал «несостоятельным» заявление о разжигании Россией конфликта в регионе, поскольку реальные причины такового «носят сугубо внутриукраинский характер». В этой связи министерство напомнило о минских соглашениях, являющихся, по мнению Москвы, единственным способом разрешения данного кризиса. Помимо этого, необходимо прекратить поставлять Украине оружие, отозвать оттуда западных советников и инструкторов, отказаться от совместных военных учений и вывезти военные мощности, предоставленные Киеву ранее.
МИД сообщил, что в своем ответе на российские предложения по гарантиям безопасности США утверждают, что улучшить ситуацию с безопасностью в Европе можно только при «деэскалации применительно к угрожающим действиям России, направленным против Украины». В Москве это поняли как требование отвести войска от украинских границ.
«Размещение Вооруженных сил Российской Федерации на своей территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Хотели бы напомнить, что на территории Украины наших сил нет. При этом США и их союзники продвигали на восток свою военную инфраструктуру, развертывали контингенты на территориях новых членов», — сказано в ответе МИДа.
Ведомство потребовало вывести весь военный контингент США из Прибалтики, Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Также Москва напомнила Вашингтону о принципе неделимости безопасности. США в своем январском ответе не подтвердили свою приверженность таковому, отмечается в российском документе.
Говоря о принципе «открытых дверей», на котором настаивает НАТО, допускающий вступление в альянс Украины и Грузии, МИД отметил, что подобная политика противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ и ОБСЕ. В частности, Москва напомнила западным партнерам об обязательстве «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других». Кроме того, сам НАТО в июне 1991 г. обязался «не извлекать односторонних преимуществ из изменившейся ситуации в Европе», «не угрожать легитимным интересам» других государств, не стремиться к их «изоляции» или «проведению новых разделительных линий на континенте», утверждают в российском ведомстве. В связи с этим Москва призвала США и НАТО выполнять международные обязательности в сфере безопасности.
МИД отметил готовность США предметно работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков. Однако такие инициативы необходимо рассматривать комплексно в рамках «пакетных» предложений, считают в Москве.
США в своем ответе предложили незамедлительно начать разработку мер в развитие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), предложив сфокусироваться именно на ядерном оружии, отметил МИД. Ведомство сочло этот подход «односторонним» и выступило за «комплексный диалог».
«Мы предлагаем заняться совместной выработкой нового «уравнения безопасности», — отметили в министерстве.
Дополнительно МИД указал на наличие американского ядерного оружия на территории некоторых «неядерных» стран — членов НАТО. Это оружие способно поражать цели в России, поэтому его следует ликвидировать, говорится в документе. Необходимо также прекратить тренировки с данным оружием, отметили в ведомстве.
«Без устранения этого раздражителя обсуждение тематики нестратегического ядерного оружия невозможно», — сказано в документе.
Приоритетными направлениями российско-американского диалога в области стратегической стабильности являются также вопросы о размещении ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и контроля за ними, о рисках, связанных с полетами тяжелых бомбардировщиков и проходами надводных боевых кораблей вблизи национальных границ обеих стран, а также проведение различных военных учений и маневров.