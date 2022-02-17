Россия выслала заместителя посла США

До этого он занимал должность директора отдела разведки и анализа угроз в бюро дипломатической безопасности, служил начальником службы безопасности в Москве, страшим заместителем начальника службы безопасности в Багдаде, начальником служб безопасности в Аммане и, в числе прочего, заместителем начальника службы безопасности в Пекине.