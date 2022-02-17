Россия выслала заместителя посла США
Россия приняла решение выслать из страны заместителя посла США Барта Гормана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское посольство.
«Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана. Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», — заявил пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.
По его словам, высылка дипломата является «эскалационным шагом», Вашингтон рассматривает возможность ответных мер.
Горман в период с 2017 по 2019 г. работал заместителем помощника государственного секретаря и помощником директора по расследованию и анализу угроз в бюро дипломатической безопасности государственного департамента США, следует из публикации на сайте американского диппредставительства.
До этого он занимал должность директора отдела разведки и анализа угроз в бюро дипломатической безопасности, служил начальником службы безопасности в Москве, страшим заместителем начальника службы безопасности в Багдаде, начальником служб безопасности в Аммане и, в числе прочего, заместителем начальника службы безопасности в Пекине.