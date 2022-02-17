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Россия выслала заместителя посла США

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Россия приняла решение выслать из страны заместителя посла США Барта Гормана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское посольство.

«Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана. Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», — заявил пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.

По его словам, высылка дипломата является «эскалационным шагом», Вашингтон рассматривает возможность ответных мер.

Горман в период с 2017 по 2019 г. работал заместителем помощника государственного секретаря и помощником директора по расследованию и анализу угроз в бюро дипломатической безопасности государственного департамента США, следует из публикации на сайте американского диппредставительства.

До этого он занимал должность директора отдела разведки и анализа угроз в бюро дипломатической безопасности, служил начальником службы безопасности в Москве, страшим заместителем начальника службы безопасности в Багдаде, начальником служб безопасности в Аммане и, в числе прочего, заместителем начальника службы безопасности в Пекине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных