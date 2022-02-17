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Посол США Салливан посетил МИД России

Ведомости

Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в Министерство иностранных дел России, где, как предполагается, ему может быть передан российский ответ на письмо Вашингтона в рамках диалога по гарантиям безопасности, передает корреспондент «РИА Новости». По его словам, дипломат покинул здание ведомства спустя 15 минут.

Ранее сегодня глава МИДа Сергей Лавров заявил, Москва отправит соответствующие ответы НАТО и США 17 февраля. Он подчеркнул, что подготовленный документ будет опубликован, чтобы «интересующиеся члены гражданских обществ наших стран» имели представление о позициях сторон. Официальный представитель МИДа Мария Захарова также отмечала, что подготовка ответа по гарантиям безопасности почти завершена, документ в ближайшее время доставят получателям.

14 февраля в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована и занимает 10 страниц. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин концептуально одобрил документ, дипломаты сейчас занимаются его доработкой.

В декабре 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие в том числе отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. В январе Россия провела серию встреч с представителями США, НАТО и ОБСЕ, чтобы обсудить свои предложения.

26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. 1 февраля Путин, выступая в Кремле, отметил, что в ответе Запада не было «адекватного учета ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 г.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных