В ДНР сообщили о попытке групп ВСУ прорваться к границе с Россией

В милиции ДНР оценили ситуацию на линии соприкосновения как критическую. С начала суток 21 февраля ВСУ 32 раза открывали огонь по ДНР, выпустили более 413 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали 22 населенных пункта республики. «С целью защиты мирного населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенных минскими соглашениями вооружений, подавив огневые точки противника», — добавили в милиции.