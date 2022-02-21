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В ДНР сообщили о попытке групп ВСУ прорваться к границе с Россией

Ведомости

Специальные подразделения МВД и МГБ вместе с военнослужащими народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) проводят спецоперацию по уничтожению групп украинских военных, которые попытались прорваться к границе с Россией, говорится в Telegram-канале народной милиции ДНР.

«В настоящее время в районе Новоазовска проходят специальные мероприятия подразделениями МВД и МГБ, во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции ДНР по уничтожению групп ВСУ, которые предприняли попытку прорыва в направлении к государственной границе Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В милиции ДНР оценили ситуацию на линии соприкосновения как критическую. С начала суток 21 февраля ВСУ 32 раза открывали огонь по ДНР, выпустили более 413 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали 22 населенных пункта республики. «С целью защиты мирного населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенных минскими соглашениями вооружений, подавив огневые точки противника», — добавили в милиции.

17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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