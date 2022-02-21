В ДНР сообщили о попытке групп ВСУ прорваться к границе с Россией
Специальные подразделения МВД и МГБ вместе с военнослужащими народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) проводят спецоперацию по уничтожению групп украинских военных, которые попытались прорваться к границе с Россией, говорится в Telegram-канале народной милиции ДНР.
«В настоящее время в районе Новоазовска проходят специальные мероприятия подразделениями МВД и МГБ, во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции ДНР по уничтожению групп ВСУ, которые предприняли попытку прорыва в направлении к государственной границе Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В милиции ДНР оценили ситуацию на линии соприкосновения как критическую. С начала суток 21 февраля ВСУ 32 раза открывали огонь по ДНР, выпустили более 413 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали 22 населенных пункта республики. «С целью защиты мирного населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенных минскими соглашениями вооружений, подавив огневые точки противника», — добавили в милиции.
17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта.