Путин пригласил Пашиняна в Россию

До этого Путин и Пашинян обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе 12 января 2022 г., днем ранее минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах. В целом на границе между республиками происходят вооруженные столкновения из-за неразрешенного конфликта в Нагорном Карабахе. Осенью 2020 г. там началась война, которая длилась 44 дня. В итоге Азербайджану перешла часть территорий, ранее находившихся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились российские и турецкие миротворцы.