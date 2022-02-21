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Путин пригласил Пашиняна в Россию

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Россию с официальным визитом, сообщается на сайте Кремля.

Встреча глав государств приурочена к 30-летнию дипломатических отношений между Россией и Арменией, которое наступит в апреле. Как уточнили в Кремле, Пашинян принял приглашение.

В ходе сегодняшней телефонной беседы Путин и Пашинян обменялись мнениями относительно ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Главы государств отметили важность реализации договоренностей, которых Россия, Армения и Азербайджан достигли на переговорах 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября прошлого года. Речь шла в том числе о восстановлении транспортных и экономических связей на Южном Кавказе и демилитаризации границы между Арменией и Азербайджаном.

«Затронуты некоторые другие вопросы, связанные с усилиями по укреплению стабильности и установлению в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества», — отметили в Кремле.

До этого Путин и Пашинян обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе 12 января 2022 г., днем ранее минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах. В целом на границе между республиками происходят вооруженные столкновения из-за неразрешенного конфликта в Нагорном Карабахе. Осенью 2020 г. там началась война, которая длилась 44 дня. В итоге Азербайджану перешла часть территорий, ранее находившихся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились российские и турецкие миротворцы.

Ранее по теме: Путин и Пашинян обсудили операцию ОДКБ в Казахстане и ситуацию в Карабахе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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