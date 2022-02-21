Путин пригласил Пашиняна в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Россию с официальным визитом, сообщается на сайте Кремля.
Встреча глав государств приурочена к 30-летнию дипломатических отношений между Россией и Арменией, которое наступит в апреле. Как уточнили в Кремле, Пашинян принял приглашение.
В ходе сегодняшней телефонной беседы Путин и Пашинян обменялись мнениями относительно ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Главы государств отметили важность реализации договоренностей, которых Россия, Армения и Азербайджан достигли на переговорах 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября прошлого года. Речь шла в том числе о восстановлении транспортных и экономических связей на Южном Кавказе и демилитаризации границы между Арменией и Азербайджаном.
«Затронуты некоторые другие вопросы, связанные с усилиями по укреплению стабильности и установлению в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества», — отметили в Кремле.
До этого Путин и Пашинян обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе 12 января 2022 г., днем ранее минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах. В целом на границе между республиками происходят вооруженные столкновения из-за неразрешенного конфликта в Нагорном Карабахе. Осенью 2020 г. там началась война, которая длилась 44 дня. В итоге Азербайджану перешла часть территорий, ранее находившихся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились российские и турецкие миротворцы.