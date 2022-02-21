Путин объявил о решении признать независимость ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом глава российского государства объявил в ходе обращения к гражданам. Данный вопрос Путин обсудил сегодня на заседании Совета безопасности, где руководители министерств и силовых ведомств выступили в пользу признания самопровозглашенных республик.
«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной республики и Луганской народной республики», — сказал он.
Президент попросил Федеральное собрание России поддержать это решение и затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Кроме того, глава государства потребовал от Киева незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на Украине режима, подчеркнул президент.
В ходе выступления Путин заявил, что сейчас ситуация на Донбассе снова «приобрела критический, острый характер». При этом Украина для России является неотъемлемой частью истории, культуры и духовного пространства, жители стран имеют родственные и дружеские связи, отметил глава государства. Путин напомнил, что современная Украина была создана коммунистической Россией.
Однако сейчас страна доведена «до уровня колонии с марионеточным режимом», заявил Путин. Запад, по его словам, поддерживает развал экономики Украины, сопровождающийся «откровенным грабежом» населения. То, что республика получила от СССР и Российской империи, «промотали и растащили по карманам», подчеркнул президент.
На заседании Совбеза премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство страны уже много месяцев готовится к последствиям признания независимости ДНР и ЛНР. Проект обращения к президенту о необходимости признания самопровозглашенных республик партия КПРФ внесла 19 января этого года. 15 февраля Госдума приняла проект обращения. По мнению парламентариев, подобный шаг даст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты населения ДНР и ЛНР от внешних угроз, а также инициирует процесс признания данных территорий на международной арене.
После заседания Совбеза Путин провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства сообщил западным партнерам, что в ближайшее подпишет указ о признании ДНР и ЛНР. При этом в Кремле отметили, что Берлин и Париж «выразили разочарование таким развитием». В частности, Шольц сказал, что подобное решение Москвы «будет резко противоречить минским соглашениям», его воспримут как односторонний разрыв Москвой данных договоренностей.
Ранее сегодня главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать независимость республик. ДНР также попросила рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между республикой и Россией, в том числе в оборонной сфере.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.