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Путин заявил Шольцу и Макрону о намерении подписать указ о признании ДНР и ЛНР

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства проинформировал коллег об итогах сегодняшнего заседания Совета безопасности, где рассматривался вопрос о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Путин отметил, что в ближайшее время подпишет соответствующий указ.

«Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов», — рассказали в Кремле.

Телефонный разговор Путина и Шольца подтвердили также в Берлине. «В центре внимания разговора снова была ситуация на Украине и вокруг нее, а также наступление российских войск на российско-украинской и белорусско-украинской границах», — рассказали в пресс-службе правительства Германии.

Там отметили, что Шольц осудил планы России признать ДНР и ЛНР независимыми государствами. В Берлине считают, что такой шаг «будет резко противоречить минским соглашениям», его воспримут как односторонний разрыв Москвой данных договоренностей. Также Шольц призвал Путина к деэскалации и отводу «объединенных сил» от российско-украинской границы. Необходимо соблюдать перемирие, Москва в данной ситуации несет «особую ответственность», отметил канцлер.

На сегодняшнем заседании Совбеза Путин обсудил с представителями министерств и ведомств вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. С просьбой сделать это сегодня обратились к российскому президенту главы этих республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Отмечается, что Шольц консультируется по вопросу Украины с президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

19 января этого года фракция КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. 15 февраля Госдума приняла проект обращения. При этом сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что правительство много месяцев готовится к последствиям от признания независимости республик. Путин сообщил, что примет решение сегодня. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал обращение президента к гражданам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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