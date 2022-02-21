Путин заявил Шольцу и Макрону о намерении подписать указ о признании ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства проинформировал коллег об итогах сегодняшнего заседания Совета безопасности, где рассматривался вопрос о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Путин отметил, что в ближайшее время подпишет соответствующий указ.
«Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов», — рассказали в Кремле.
Телефонный разговор Путина и Шольца подтвердили также в Берлине. «В центре внимания разговора снова была ситуация на Украине и вокруг нее, а также наступление российских войск на российско-украинской и белорусско-украинской границах», — рассказали в пресс-службе правительства Германии.
Там отметили, что Шольц осудил планы России признать ДНР и ЛНР независимыми государствами. В Берлине считают, что такой шаг «будет резко противоречить минским соглашениям», его воспримут как односторонний разрыв Москвой данных договоренностей. Также Шольц призвал Путина к деэскалации и отводу «объединенных сил» от российско-украинской границы. Необходимо соблюдать перемирие, Москва в данной ситуации несет «особую ответственность», отметил канцлер.
На сегодняшнем заседании Совбеза Путин обсудил с представителями министерств и ведомств вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. С просьбой сделать это сегодня обратились к российскому президенту главы этих республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Отмечается, что Шольц консультируется по вопросу Украины с президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.
19 января этого года фракция КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. 15 февраля Госдума приняла проект обращения. При этом сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что правительство много месяцев готовится к последствиям от признания независимости республик. Путин сообщил, что примет решение сегодня. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал обращение президента к гражданам.