Путин заявил Шольцу и Макрону о намерении подписать указ о признании ДНР и ЛНР

19 января этого года фракция КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. 15 февраля Госдума приняла проект обращения. При этом сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что правительство много месяцев готовится к последствиям от признания независимости республик. Путин сообщил, что примет решение сегодня. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал обращение президента к гражданам.