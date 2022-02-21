Песков анонсировал обращение Путина к гражданам
Президент России Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам, заявил агентству «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин в ближайшее время выступит с видеообращением», — приводит агентство слова Пескова.
Ранее на совещании Совета безопасности Путин заявил, что сегодня, 21 февраля, примет решение по вопросу признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Незадолго до этого с просьбой признать суверенитет данных территорий к президенту обратились главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
19 января этого года фракция КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. По мнению депутатов, это даст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты населения республик от внешних угроз, а также поспособствует процессу признания данных территорий на международной арене. 15 февраля Госдума приняла проект обращения.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.