Путин пообещал принять решение по вопросу признания ДНР и ЛНР 21 февраля
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности объявил, что сегодня примет решение, признает ли страна независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».
«Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня», — сказал глава государства.
Госдума приняла проект обращения к президенту о признании независимости ДНР и ЛНР еще 15 февраля. Как утверждают авторы документа, такой шаг даст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты населения республик от внешних угроз, а также инициирует процесс признания данных территорий на международной арене.
Спустя два дня ситуация в ДНР и ЛНР начала ухудшаться. Представители Донбасса заявили об обстрелах с украинской стороны и попытках провокаций. Власти республик утверждают, что Украина готовится к силовому урегулированию ситуации с Донбассом. На этом фоне жителей ДНР и ЛНР стали эвакуировать в Россию.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам. Там заявили, что ополченцы Донбасса обстреливают себя сами.
Сегодня главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Путина признать независимость республик. В ДНР также предложили рассмотреть вопрос о заключении договора о дружбе и сотрудничестве между республикой и Россией, в том числе в оборонной сфере.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.