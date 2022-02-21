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Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Ведомости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость данных регионов. Трансляцию выступлений вел телеканал «Россия 24».

«От имени всего народа просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», — сказал Пушилин.

Пасечник попросил Путина признать «суверенитет и независимость» ЛНР. Он отметил, что необходимо не допустить «массовую гибель мирного населения республики», 300 000 из которых — граждане России. Пасечник также заявил о получении информации о подготовке Украиной полномасштабного наступления на Донбасс.

Ранее, 15 февраля, депутаты Госдумы приняли проект обращения к Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. По мнению авторов документа, это даст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты местного населения от внешних угроз, а также положит начало процессу международного признания указанных территорий. Путин получил документ, но пока не ответил на него.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.

С 17 февраля ситуация на Донбассе эскалирует. В ДНР и ЛНР утверждают, что Украина готовится к силовому захвату этих территорий, обстреливает их и предпринимает попытки диверсий. Киев данную информацию опровергает и заявляет о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта. Накануне украинские военные заявили, что войска ЛНР сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, чтобы обвинить в нагнетании ситуации Украину. 18 февраля главы ДНР и ЛНР сообщили о массовой эвакуации граждан в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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