Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость данных регионов. Трансляцию выступлений вел телеканал «Россия 24».
«От имени всего народа просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», — сказал Пушилин.
Пасечник попросил Путина признать «суверенитет и независимость» ЛНР. Он отметил, что необходимо не допустить «массовую гибель мирного населения республики», 300 000 из которых — граждане России. Пасечник также заявил о получении информации о подготовке Украиной полномасштабного наступления на Донбасс.
Ранее, 15 февраля, депутаты Госдумы приняли проект обращения к Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. По мнению авторов документа, это даст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты местного населения от внешних угроз, а также положит начало процессу международного признания указанных территорий. Путин получил документ, но пока не ответил на него.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.
С 17 февраля ситуация на Донбассе эскалирует. В ДНР и ЛНР утверждают, что Украина готовится к силовому захвату этих территорий, обстреливает их и предпринимает попытки диверсий. Киев данную информацию опровергает и заявляет о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта. Накануне украинские военные заявили, что войска ЛНР сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, чтобы обвинить в нагнетании ситуации Украину. 18 февраля главы ДНР и ЛНР сообщили о массовой эвакуации граждан в Россию.