Что члены Совета безопасности говорили о признании ДНР и ЛНР

Что члены Совета безопасности говорили о признании ДНР и ЛНРМногие высказались в поддержку этого шага
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Позже этот вопрос обсудили члены Совета безопасности России в открытом режиме.
По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, ситуация улучшаться не будет. И единственным выходом становится признание ДНР и ЛНР. «Мне кажется, что очень важно, чтобы соответствующее настроение выразило наше общество, граждане нашей страны, поскольку мы все живем в одном доме, все это связано с большими процессами, это и военные компоненты. Но, насколько я знаю, подавляющее большинство граждан нашей страны такой шаг (признание ДНР и ЛНР. – «Ведомости») поддержали бы», – сказал Медведев. Он подчеркнул, что в республиках сейчас проживают около 800 000 граждан России, напомнив, что при возникновении различных проблем у граждан США на территории других стран, Штаты проводят спецоперацию.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Россия будет готова продолжить обсуждать урегулирование на Донбассе с Украиной, если президент США Джо Байден убедит Киев прекратить боевые действия. По мнению Патрушева, в случае если Байден не пойдет на предложения РФ, единственный путь – признание ДНР и ЛНР. «Хочу также подчеркнуть: мы говорим, что мы ведем переговоры с НАТО, мы ведём переговоры с ОБСЕ, мы ведем переговоры с Евросоюзом, с руководителями стран Европы. Переговоры вести надо, но переговоры надо вести с США – все остальные будут делать то, что скажут США», – сказал секретарь Совбеза России.
Михаил Мишустин, премьер-министр России, поддержал решение о признании республик, если не будет подвижек в переговорах. «Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции к признанию ЛНР и ДНР, – сказал он. – Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия такого решения».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал президенту обращение нижней палаты парламента: она просит признать ДНР и ЛНР.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, утверждает, что конфликт нужен Украине, чтобы оправдать деградирующую экономическую и социальную ситуацию: «Этот конфликт нужен [также] Западу как антироссийский проект, где Украина просто как разменная монета думает не о своих национальных интересах, а как бы угодить своим хозяевам. Именно потому Минские соглашения не реализуются». По словам Матвиенко, для Украины ДНР и ЛНР – это территория, а для России – граждане, люди.
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России, также высказался за признание республик: «Но я хотел бы внести поправку – признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами».
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин поддерживает признание независимости ДНР и ЛНР.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что России не оставили выбора, ДНР и ЛНР признать необходимо.
В конце заседания Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет принято сегодня, 21 февраля.