Что члены Совета безопасности говорили о признании ДНР и ЛНР

По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, ситуация улучшаться не будет. И единственным выходом становится признание ДНР и ЛНР. «Мне кажется, что очень важно, чтобы соответствующее настроение выразило наше общество, граждане нашей страны, поскольку мы все живем в одном доме, все это связано с большими процессами, это и военные компоненты. Но, насколько я знаю, подавляющее большинство граждан нашей страны такой шаг (признание ДНР и ЛНР. – «Ведомости») поддержали бы», – сказал Медведев. Он подчеркнул, что в республиках сейчас проживают около 800 000 граждан России, напомнив, что при возникновении различных проблем у граждан США на территории других стран, Штаты проводят спецоперацию.