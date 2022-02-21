Замглавы АП Козак: Донбасс не нужен ни Украине, ни Западу
Ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс не нужен ни при каких условиях, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на внеочередном заседании Совбеза России.
«Сегодня очевидно совершенно стало, что ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях», — сказал Козак (цитата по ТАСС). Он добавил, что сейчас делается все для того, чтобы «заморозить» этот конфликт.
Замглавы АП напомнил, что диалог по определению статуса Донбасса до сих пор не начался. По его оценке, Киев не собирается предоставлять не подконтрольным ему территориям Донецкой и Луганской областей особый статус, предусмотренный минскими соглашениями. «Она (Украина. — Ред.) видит его обычными районами Украины с обычными правами и полномочиями без всякого особого статуса. Они убедили уже украинское общественное мнение, что минские соглашения в этой части являются неприемлемыми», — сказал он.
Президент России Владимир Путин ранее призывал Киев провести переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и как можно скорее согласовать меры по урегулированию конфликта. Украина неоднократно заявляла о нежелании вести переговоры с ДНР и ЛНР. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, непризнанные республики не обладают субъектностью, поэтому переговоры нужно вести с поддерживающей их Россией.
В соответствии с минскими соглашениями Украина должна принять законодательство об особом статусе Донбасса, включая расширение полномочий органов местного самоуправления, а также провести выборы на неподконтрольных территориях, после чего к Киеву должен перейти контроль над всей границей непризнанных республик. Помимо этого, договоренности предполагают восстановление социально-экономических связей Донбасса с Украиной, в частности возобновление выплаты пенсий, социальных пособий и зарплат жителям зоны конфликта, а также восстановление банковской системы в Донбассе. Закон об особом статусе был принят парламентом Украины в 2014 г., но так и не был введен в действие.
21 февраля главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик. Еще в январе с аналогичным предложением к президенту России обратилась группа депутатов от КПРФ, на прошлой неделе Госдума большинством голосов поддержала проект обращения. В Кремле ранее признавали, что признание ДНР и ЛНР «не коррелируется» с минскими соглашениями. Путин пообещал объявить решение по признанию республик 21 февраля.
Ситуация на востоке Украины обострилась 17 февраля. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют «ложью» и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта.