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Госдума поддержала проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Ведомости

Депутаты Госдумы поддержали проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, говорится на сайте Думы.

«Депутаты ГД считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — говорится в документе.

По мнению депутатов, признание ДНР и ЛНР даст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и положит начало процессу международного признания республик. Решение о признании или непризнании будет принимать Путин.

Госдума рассмотрит два проекта постановления. 19 января первое постановление представили депутаты от КПРФ, второе представили единороссы 14 февраля. Как пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, разница между обращениями заключается в следующем: «Первое – незамедлительно после принятия направляется президенту. Второе – для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению».

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически. В МИД Украины заявили, что будут расценивать признание ДНР и ЛНР как автоматический выход из минских соглашений с «сопутствующими последствиями».

Ранее по теме: МИД Украины ответил на возможное признание Россией ДНР и ЛНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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