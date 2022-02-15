Госдума поддержала проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Депутаты Госдумы поддержали проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, говорится на сайте Думы.
«Депутаты ГД считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — говорится в документе.
По мнению депутатов, признание ДНР и ЛНР даст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и положит начало процессу международного признания республик. Решение о признании или непризнании будет принимать Путин.
Госдума рассмотрит два проекта постановления. 19 января первое постановление представили депутаты от КПРФ, второе представили единороссы 14 февраля. Как пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, разница между обращениями заключается в следующем: «Первое – незамедлительно после принятия направляется президенту. Второе – для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению».
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически. В МИД Украины заявили, что будут расценивать признание ДНР и ЛНР как автоматический выход из минских соглашений с «сопутствующими последствиями».