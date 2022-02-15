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МИД Украины ответил на возможное признание Россией ДНР и ЛНР

Ведомости

Признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет расцениваться украинской стороной как автоматический выход из минских соглашений с «сопутствующими последствиями», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины — в случае принятия решения о признании [ДНР и ЛНР] Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров», — сообщил Кулеба на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Госдума рассмотрит два проекта постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с призывом признать независимость ДНР и ЛНР. 19 января первое постановление представили депутаты от КПРФ , второе представили единороссы 14 февраля. Как пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, разница между обращениями заключается в следующем: «Первое – незамедлительно после принятия направляется президенту. Второе – для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению».

В обращении, представленном депутатами от КПРФ, говорится, что признание республик даст основания «для обеспечения гарантий безопасности», защиты жителей этих территорий от «внешних угроз», «политики геноцида», а также укрепления региональной стабильности. На данный момент, как подчеркивал Володин, есть два варианта действий — рассмотреть проекты постановления об обращении к президенту незамедлительно или сначала направить в МИД и другие правительственные структуры для получения отзывов. Как пояснял источник «Ведомостей», наиболее предпочтительным является второй вариант из-за «нестабильной» международной ситуации вокруг Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что никаких официальных решений о возможности признания Россией ЛНР и ДНР еще не принималось.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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