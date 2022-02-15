МИД Украины ответил на возможное признание Россией ДНР и ЛНР
Признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет расцениваться украинской стороной как автоматический выход из минских соглашений с «сопутствующими последствиями», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины — в случае принятия решения о признании [ДНР и ЛНР] Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров», — сообщил Кулеба на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).
Госдума рассмотрит два проекта постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с призывом признать независимость ДНР и ЛНР. 19 января первое постановление представили депутаты от КПРФ , второе представили единороссы 14 февраля. Как пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, разница между обращениями заключается в следующем: «Первое – незамедлительно после принятия направляется президенту. Второе – для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению».
В обращении, представленном депутатами от КПРФ, говорится, что признание республик даст основания «для обеспечения гарантий безопасности», защиты жителей этих территорий от «внешних угроз», «политики геноцида», а также укрепления региональной стабильности. На данный момент, как подчеркивал Володин, есть два варианта действий — рассмотреть проекты постановления об обращении к президенту незамедлительно или сначала направить в МИД и другие правительственные структуры для получения отзывов. Как пояснял источник «Ведомостей», наиболее предпочтительным является второй вариант из-за «нестабильной» международной ситуации вокруг Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что никаких официальных решений о возможности признания Россией ЛНР и ДНР еще не принималось.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.