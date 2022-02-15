МИД Украины ответил на возможное признание Россией ДНР и ЛНР

В обращении, представленном депутатами от КПРФ, говорится, что признание республик даст основания «для обеспечения гарантий безопасности», защиты жителей этих территорий от «внешних угроз», «политики геноцида», а также укрепления региональной стабильности. На данный момент, как подчеркивал Володин, есть два варианта действий — рассмотреть проекты постановления об обращении к президенту незамедлительно или сначала направить в МИД и другие правительственные структуры для получения отзывов. Как пояснял источник «Ведомостей», наиболее предпочтительным является второй вариант из-за «нестабильной» международной ситуации вокруг Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что никаких официальных решений о возможности признания Россией ЛНР и ДНР еще не принималось.