Путин призвал Киев провести переговоры с ДНР и ЛНР
Киеву нужно провести переговоры с непризнанными республиками Донбасса и как можно скорее согласовать меры по урегулированию конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Все, что нужно сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта», — сказал Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Чем раньше это произойдет, тем лучше», — отметил президент. При этом сейчас, напротив, наблюдается обострение ситуации в Донбассе, добавил он.
Путин еще раз отметил, что залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг страны является выполнение минских договоренностей.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев отказывается от переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками, полагая, что они не обладают субъектностью. «Мы же знаем, как проходит заседание «минских» подгрупп: с кем они советуются, кому они перезванивают. Все же это видят. Они могут сказать «да», а потом «нет». Наверное, они спрашивают разрешения. Но они фактически и юридически не субъект. Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?» — сказал он в опубликованном накануне интервью «РБК-Украина».
В соответствии с минскими соглашениями Украина должна принять законодательство об особом статусе Донбасса, включая расширение полномочий органов местного самоуправления, а также провести выборы на неподконтрольных территориях, после чего к Киеву должен перейти контроль над всей границей непризнанных республик. Помимо этого договоренности предполагают восстановление социально-экономических связей Донбасса с Украиной, в частности возобновление выплаты пенсий, социальных пособий и зарплат жителям зоны конфликта, а также восстановление банковской системы в Донбассе. Закон об особом статусе был принят парламентом Украины в 2014 г., но так и не был введен в действие, другие пункты соглашения также не выполнены, поскольку Киев продолжает отказываться от переговоров с Донбассом под разными предлогами.
Ситуация в Донбассе обострилась на фоне заявлений в западных странах и в Киеве о готовящемся «вторжении» России. В Кремле планы военной агрессии отрицают. Глава МИД РФ Сергей Лавров высказывал предположение, что информационная «истерика» вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть стремление Киева к саботажу минских соглашений.
Обстановка в Донбассе обострилась в четверг, когда ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Киев, с другой, обвинили друг друга в обстрелах. В ДНР заявили, что утром 17 февраля украинская армия обстреляла в общей сложности девять населенных пунктов самопровозглашенных республик. В пятницу в ДНР сообщили о предотвращении нескольких попыток диверсий украинских спецслужб на химобъектах.