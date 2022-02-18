Путин призвал Киев провести переговоры с ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев отказывается от переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками, полагая, что они не обладают субъектностью. «Мы же знаем, как проходит заседание «минских» подгрупп: с кем они советуются, кому они перезванивают. Все же это видят. Они могут сказать «да», а потом «нет». Наверное, они спрашивают разрешения. Но они фактически и юридически не субъект. Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?» — сказал он в опубликованном накануне интервью «РБК-Украина».