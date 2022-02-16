Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР

«Какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения нашей страны, но президент акцентировал, что главное — это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юго-востоке», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»). Сделать это можно, помогая имплементации минских соглашений. На этом президент будет делать акцент в своей работе, добавил Песков. Он согласился, что признание ДНР и ЛНР не коррелируется с минскими соглашениями.