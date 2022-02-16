Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин получил обращение депутатов Госдумы о необходимости признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) и принял его к сведению, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения нашей страны, но президент акцентировал, что главное — это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юго-востоке», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»). Сделать это можно, помогая имплементации минских соглашений. На этом президент будет делать акцент в своей работе, добавил Песков. Он согласился, что признание ДНР и ЛНР не коррелируется с минскими соглашениями.
15 февраля в Госдуме поддержали проект обращения к Путину, предложенный депутатами от КПРФ, о необходимости признать ДНР и ЛНР. По мнению депутатов, признание республик даст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и положит начало процессу международного признания ДНР и ЛНР. Решение о признании или непризнании будет принимать Путин. Второй проект, предложенный единороссами и предполагающий согласование текста обращения с МИД РФ, поддержки не получил.
Затем в ходе пресс-конференции Путин заявил, что при принятии решения будет исходить из того, что нужно сделать для решения проблем Донбасса, «но сделать это прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений».
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.