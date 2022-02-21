Мишустин сообщил о многомесячной подготовке к последствиям признания ДНР и ЛНР
Правительство России много месяцев готовится к реакции на признание страной независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил на заседании Совета безопасности премьер-министр Михаил Мишустин. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».
«Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции на признание ЛНР и ДНР. Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия таких решений. Они, эти риски, уже достаточно хорошо проработаны, нам понятны вопросы, связанные с ограничением в том числе импорта высоких технологий и многого ряда других вопросов», — сказал он.
По словам Мишустина, в министерствах и ведомствах России сформированы рабочие группы, которые будут принимать решения в том числе вместе с Центральным банком. Для правительства очевидно, что ситуация в Донбассе будет деградировать, добавил премьер-министр.
«Нам на сегодняшний день необходимо обострять эту ситуацию, идти в нее, поскольку только так мы сможем катализировать процессы, связанные с импортозамещением, и выполнить национальные цели развития, которые вами поставлены», — заявил глава правительства, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.
Мишустин заверил, что правительство сделает все необходимое для обеспечения экономического развития России и благосостояния населения. Премьер-министр заявил, что Москва должна признать ДНР и ЛНР, если после донесения своей позиции до партнеров «никаких подвижек не будет».
В поддержку признания ДНР и ЛНР выступили также другие представители правительства, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, директор ФСБ Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.
Путин в ходе того же совещания сообщил, что примет решение по ДНР и ЛНР сегодня. За несколько часов до этого к президенту обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник с просьбой признать независимость территорий.
19 января КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. 15 февраля нижняя палата парламента приняла соответствующий документ.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.