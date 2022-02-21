Мишустин сообщил о многомесячной подготовке к последствиям признания ДНР и ЛНР

«Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции на признание ЛНР и ДНР. Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия таких решений. Они, эти риски, уже достаточно хорошо проработаны, нам понятны вопросы, связанные с ограничением в том числе импорта высоких технологий и многого ряда других вопросов», — сказал он.