В Госдуме заявили о признании ДНР и ЛНР в границах одноименных областей

Он пояснил, что ДНР и ЛНР сейчас контролируют только часть территорий Донецкой и Луганской областей, но считают, что их государственность распространяется на всю территорию регионов. «А вот как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Что для этого будет делать ЛНР и ДНР, это уже не наша с вами компетенция», — подчеркнул депутат.