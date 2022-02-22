Украина снова призвала предоставить ей членство в ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ввиду последних событий в Донбассе пришло время предоставить Киеву членство в Евросоюзе. Его слова передает «РИА Новости».
«Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину себе», — заявил он на брифинге.
Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. США и Евросоюз осудили это решение, объявив о подготовке санкций против России. Путин также внес договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР на ратификацию в Госдуму. Нижняя палата ратифицировала документы, то же сделали парламенты самопровозглашенных республик.
Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли, сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Некоторые положения соглашения начали временно действовать еще с ноября 2014 г., зона свободной торговли заработала с января 2016-го, а в полном объеме документ начал действовать с сентября 2017-го. В июне 2017 г. Евросоюз также ввел безвизовый режим для Украины, срок пребывания граждан страны на территории ЕС ограничен 90 днями в течение полугода.
В сентябре прошлого года правительство Украины сообщало, что выполнило 58% обязательств в рамках соглашения об ассоциации. Выполнение всех условий откроет путь для следующих возможных шагов по интеграции государства, однако в Брюсселе конкретные даты вступления называть отказываются. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спрашивать руководство Евросоюза о вступлении Украины в сообщество бессмысленно, поскольку для решения вопроса необходимо согласие всех 27 членов ЕС. По словам Зеленского, пока соответствующие декларации подписали четыре страны ЕС.