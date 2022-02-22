Украина снова призвала предоставить ей членство в ЕС

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. США и Евросоюз осудили это решение, объявив о подготовке санкций против России. Путин также внес договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР на ратификацию в Госдуму. Нижняя палата ратифицировала документы, то же сделали парламенты самопровозглашенных республик.