Шольц: вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня

«Для нас также важно, чтобы в Европе не было сфер интересов, которые могли бы определять другие страны. Тем не менее мы должны видеть реальность, а именно — что есть конфликт, который нужно разрешить. Это актуальная задача. Ей посвящены минские соглашения, переговоры между США и Россией, переговоры в рамках Совета НАТО - Россия, переговорные форматы ОБСЕ», — отметил канцлер ФРГ.