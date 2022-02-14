Шольц: вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня
Вопрос вступления Украины в военный альянс НАТО не стоит в повестке дня, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, слова которого передает «РИА Новости».
«Вопрос членства в союзе — он практически не стоит на повестке дня. Поэтому довольно необычно видеть, что российское правительство делает то, что на практике не стоит на повестке дня, частью большой политической проблематики. Это вызов, перед которым мы стоим, что то, о чем не идет сейчас речь, делается темой переговоров», — заявил Шольц в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
При этом он подчеркнул, что основополагающие принципы ОБСЕ, в том числе свободный выбор союзов, не подлежат обсуждению.
«Для нас также важно, чтобы в Европе не было сфер интересов, которые могли бы определять другие страны. Тем не менее мы должны видеть реальность, а именно — что есть конфликт, который нужно разрешить. Это актуальная задача. Ей посвящены минские соглашения, переговоры между США и Россией, переговоры в рамках Совета НАТО - Россия, переговорные форматы ОБСЕ», — отметил канцлер ФРГ.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
2 февраля El Pais опубликовала письменные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Они были переданы Москве 26 января. В частности, из документов следует, что НАТО не хочет отказываться от политики «открытых дверей» и допускает вступление в него Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и Североатлантический альянс предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.
С осени 2021 г. в странах Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать.