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Совфед разрешил использовать Вооруженные силы России в ДНР и ЛНР

Ведомости

Совет Федерации единогласно проголосовал за то, чтобы разрешить президенту России Владимиру Путину использовать Вооруженные силы страны за пределами ее территории. Трансляция заседания верхней палаты парламента велась на ее Youtube-канале.

Путин обратился к Совфеду с соответствующей просьбой на фоне обострения ситуации в Донбассе. Текст документа зачитал парламентариям официальный представитель президента, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.

«На основании пункта «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации и в соответствии с договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой и договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской народной республикой вношу предложение о принятии постановления Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации о согласии на использование Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права», — сказано в документе.

Панков добавил, что ситуация в Донбассе сложная и имеет тенденции к обострению, поэтому Россия должна взять под защиту жителей этого региона, сотни тысяч из которых — россияне. Обращение нацелено на установление мира в ДНР и ЛНР и создание «нормальных условий» для проживания граждан, пояснил замминистра.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что, давая согласие на использование Вооруженных сил, верхняя палата парламента исходит из того, что это будут миротворческие силы. Их задача — сохранять мир и стабильность в ДНР и ЛНР, резюмировала она.

Вчера Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а сегодня — федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с указанными республиками. В соответствии с указанными документами Россия будет содействовать защите суверенитета и территориальной целостности данных государств, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру на этих территориях, а также для противодействия актам агрессии, пояснил Панков.

Замминистра добавил, что Украина сформировала шестидесятитысячную военную группировку на границах с ДНР и ЛНР. Она включает в себя тяжелую бронетехнику, ракетные комплексы и системы залпового огня. Ежедневно в республику запускают до 2000 снарядов. За последние несколько дней оттуда сбежало порядка 100 000 человек, в том числе почти 30 000 детей, резюмировал замминистра.

Ранее по теме: Путин ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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