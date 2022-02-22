Совфед разрешил использовать Вооруженные силы России в ДНР и ЛНР

«На основании пункта «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации и в соответствии с договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой и договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской народной республикой вношу предложение о принятии постановления Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации о согласии на использование Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права», — сказано в документе.