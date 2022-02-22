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ДНР сообщила о покушении на экс-министра обороны

Ведомости

Попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны Донецкой народной республики была совершена сегодня в ДНР, сообщается на сайте Министерства государственной безопасности республики.

«Сегодня 22 февраля в 16.32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за подрыва пострадал местный житель: ему оторвало правую конечность. Этот человек направлялся на встречу с Кононовым. По факту случившего возбуждено уголовное дело.

Ситуация в Донбассе обострилась на прошлой неделе. Представители региона заявили об обстрелах с украинской стороны и попытках провокаций. Власти республик утверждают, что Украина готовится к силовому урегулированию ситуации с Донбассом. 18 февраля жителей ДНР и ЛНР стали эвакуировать в Россию.

Народная милиция ДНР сообщила, что 22 февраля Украина 44 раза открывала огонь по территории республики. В ее сторону выпустили свыше 629 снарядов, мин и гранат. В целом под обстрел попали 26 населенных пунктов. В итоге три мирных жителя погибли, двое военных получили ранения. Ситуация на линии соприкосновения остается критической, резюмировали в ДНР.

Вчера Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. Сегодня российский президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. Документы позволяют России содействовать защите суверенитета и территориальной целостности самопровозглашенных государств, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру на этих территориях, а также противодействовать актам агрессии, пояснил сегодня официальный представитель президента России, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.

В связи с ситуацией в Донбассе Путин обратился к Совету Федерации с просьбой разрешить использовать Вооруженные силы России за ее пределами. Верхняя палата парламента единогласно поддержала обращение. Предполагается, что в ДНР и ЛНР введут российских миротворцев, пояснила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее по теме: Совфед разрешил использовать Вооруженные силы России в ДНР и ЛНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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