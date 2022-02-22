ДНР сообщила о покушении на экс-министра обороны

Вчера Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. Сегодня российский президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. Документы позволяют России содействовать защите суверенитета и территориальной целостности самопровозглашенных государств, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру на этих территориях, а также противодействовать актам агрессии, пояснил сегодня официальный представитель президента России, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.