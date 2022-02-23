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Политика

В Раде заявили о возможных претензиях трех стран Европы на земли Украины

Ведомости

Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на территорию Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Теперь ждём, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявит свои права на территорию, которая была получена Украиной во время «ненавистного, оккупационного коммунистического режима», — написал Кива в своем Telegram-канале.

По его словам, к такому исходу подготовились Тернопольская, Черновецкая, Волынская и Львовская области, которые «получили второе гражданство и с нетерпением ждут своей «аннексии».

Для присоединения европейским странам придется убрать памятники лидеру украинских националистов Степану Бандере, «но это точно для них не принципиально», отметил Кива.

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Президент России Владимир Путин во время объявления о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик рассказал о присоединении к СССР территорий, принадлежавших ранее европейским странам. 

«Накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория советской Украины», — сказал Путин (цитата по РБК).

21 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик, чтобы защитить местное население от агрессии со стороны украинских силовиков. Вечером президент России подписал соответствующие указы, а 22 февраля Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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