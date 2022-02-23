В Раде заявили о возможных претензиях трех стран Европы на земли Украины
Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на территорию Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
«Теперь ждём, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявит свои права на территорию, которая была получена Украиной во время «ненавистного, оккупационного коммунистического режима», — написал Кива в своем Telegram-канале.
По его словам, к такому исходу подготовились Тернопольская, Черновецкая, Волынская и Львовская области, которые «получили второе гражданство и с нетерпением ждут своей «аннексии».
Для присоединения европейским странам придется убрать памятники лидеру украинских националистов Степану Бандере, «но это точно для них не принципиально», отметил Кива.
Президент России Владимир Путин во время объявления о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик рассказал о присоединении к СССР территорий, принадлежавших ранее европейским странам.
«Накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория советской Украины», — сказал Путин (цитата по РБК).
21 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик, чтобы защитить местное население от агрессии со стороны украинских силовиков. Вечером президент России подписал соответствующие указы, а 22 февраля Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.