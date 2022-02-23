Диппредставительства России на Украине приступили к эвакуации персонала

В МИДе отметили, что с 2014 г. на российское посольство в Киеве, а также генконсульства в Одессе, Львове и Харькове несколько раз нападали. Кроме того, осуществлялись провокации против Российского центра науки и культуры в украинской столице, организации нанесли ущерб, пострадал и ее руководитель.