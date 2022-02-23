Диппредставительства России на Украине приступили к эвакуации персонала
Во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала, сообщили ТАСС в российском посольстве в Киеве.
«Эвакуация персонала уже началась», — сказали в посольстве. Собеседник агентства также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сотрудники сжигали бумаги. В посольстве назвали это плановой процедурой.
О планах России эвакуировать дипломатов и сотрудников посольств и генеральных консульств стало известно 22 февраля.
«Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — сообщалось на сайте Министерства иностранных дел.
В МИДе отметили, что с 2014 г. на российское посольство в Киеве, а также генконсульства в Одессе, Львове и Харькове несколько раз нападали. Кроме того, осуществлялись провокации против Российского центра науки и культуры в украинской столице, организации нанесли ущерб, пострадал и ее руководитель.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что на протяжении нескольких лет Украина «все глубже погружалась в хаос». Там, как утверждают в министерстве, проводится политика «русофобии», в частности, идет «наступление на русский язык», нарушаются права русскоязычных граждан.
Ранее на фоне признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента страны проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией.