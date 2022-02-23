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Диппредставительства России на Украине приступили к эвакуации персонала

Ведомости

Во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала, сообщили ТАСС в российском посольстве в Киеве.

«Эвакуация персонала уже началась», — сказали в посольстве. Собеседник агентства также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сотрудники сжигали бумаги. В посольстве назвали это плановой процедурой.

О планах России эвакуировать дипломатов и сотрудников посольств и генеральных консульств стало известно 22 февраля.

«Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — сообщалось на сайте Министерства иностранных дел.

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В МИДе отметили, что с 2014 г. на российское посольство в Киеве, а также генконсульства в Одессе, Львове и Харькове несколько раз нападали. Кроме того, осуществлялись провокации против Российского центра науки и культуры в украинской столице, организации нанесли ущерб, пострадал и ее руководитель.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что на протяжении нескольких лет Украина «все глубже погружалась в хаос». Там, как утверждают в министерстве, проводится политика «русофобии», в частности, идет «наступление на русский язык», нарушаются права русскоязычных граждан.

Ранее на фоне признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента страны проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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