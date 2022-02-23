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СНБО принял решение о введении на Украине режима ЧП

Ведомости

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил решение о введении режима чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

«Мы обсудили введение чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Решение СНБО [о введения режима ЧП] принято», — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания (цитата по ТАСС).

Он также уточнил, что окончательное решение в течение 48 часов утвердит Верховная рада.

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В случае необходимости в некоторых регионах может быть введен комендантский час, решение будут принимать местные штабы, добавил Данилов.

На фоне признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента страны проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией.

К решению президента России Владимира Путина признать ДНР и ЛНР негативно отнеслись США и ряд стран Евросоюза. США обнародовали пакет санкций, в том числе в отношении российских банков и суверенного долга, а Германия объявила о приостановке процесса сертификации газопровода «Северного потока — 2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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