СНБО принял решение о введении на Украине режима ЧП

К решению президента России Владимира Путина признать ДНР и ЛНР негативно отнеслись США и ряд стран Евросоюза. США обнародовали пакет санкций, в том числе в отношении российских банков и суверенного долга, а Германия объявила о приостановке процесса сертификации газопровода «Северного потока — 2».