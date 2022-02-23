СНБО принял решение о введении на Украине режима ЧП
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил решение о введении режима чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.
«Мы обсудили введение чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Решение СНБО [о введения режима ЧП] принято», — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания (цитата по ТАСС).
Он также уточнил, что окончательное решение в течение 48 часов утвердит Верховная рада.
В случае необходимости в некоторых регионах может быть введен комендантский час, решение будут принимать местные штабы, добавил Данилов.
На фоне признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента страны проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией.
К решению президента России Владимира Путина признать ДНР и ЛНР негативно отнеслись США и ряд стран Евросоюза. США обнародовали пакет санкций, в том числе в отношении российских банков и суверенного долга, а Германия объявила о приостановке процесса сертификации газопровода «Северного потока — 2».