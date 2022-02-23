Украина рекомендовала своим гражданам немедленно покинуть Россию
МИД Украины рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в России, а тем, кто находится на ее территории — немедленно уехать. Об этом говорится в заявлении украинского ведомства в связи с решениями России, «грубо нарушающими суверенитет и территориальную целостность Украины».
«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории России, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Россию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию», — предупредили в МИДе.
В ведомстве подчеркнули, что пренебрежение этими рекомендациями усложнит обеспечение защиты украинских граждан в России. МИД советует обращаться в посольства Украины в РФ и Генеральное консульство, если возникнут «обстоятельства, требующие немедленного консульского реагирования».
На фоне обострения ситуации в Донбассе и последующего признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента страны проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о двух планах разрешения кризиса. «План А» — использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. «План Б» — сражаться за каждый дюйм земли», — сказал Кулеба на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном (цитата по «РИА Новости»).
К решению президента России Владимира Путина признать ДНР и ЛНР негативно отнеслись США и ряд стран Евросоюза. США обнародовали пакет санкций, в том числе в отношении российских банков и суверенного долга, а Германия объявила о приостановке процесса сертификации газопровода «Северного потока — 2».