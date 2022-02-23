Украина рекомендовала своим гражданам немедленно покинуть Россию

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории России, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Россию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию», — предупредили в МИДе.