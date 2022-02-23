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Украина рекомендовала своим гражданам немедленно покинуть Россию

Ведомости

МИД Украины рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в России, а тем, кто находится на ее территории — немедленно уехать. Об этом говорится в заявлении украинского ведомства в связи с решениями России, «грубо нарушающими суверенитет и территориальную целостность Украины».

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории России, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Россию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию», — предупредили в МИДе. 

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В ведомстве подчеркнули, что пренебрежение этими рекомендациями усложнит обеспечение защиты украинских граждан в России. МИД советует обращаться в посольства Украины в РФ и Генеральное консульство, если возникнут «обстоятельства, требующие немедленного консульского реагирования».

На фоне обострения ситуации в Донбассе и последующего признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента страны проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о двух планах разрешения кризиса. «План А» — использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. «План Б» — сражаться за каждый дюйм земли», — сказал Кулеба на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном (цитата по «РИА Новости»).

К решению президента России Владимира Путина признать ДНР и ЛНР негативно отнеслись США и ряд стран Евросоюза. США обнародовали пакет санкций, в том числе в отношении российских банков и суверенного долга, а Германия объявила о приостановке процесса сертификации газопровода «Северного потока — 2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных