МИД объявил об эвакуации дипломатов с Украины
Россия в связи с ситуацией на Украине эвакуирует оттуда своих дипломатов и сотрудников посольств и генеральных консульств, сообщается на сайте Министерства иностранных дел.
«Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — говорится в заявлении.
В МИДе отметили, что с 2014 г. на российское посольство в Киеве, а также генконсульства в Одессе, Львове и Харькове несколько раз нападали. Кроме того, осуществлялись провокации против Российского центра науки и культуры в украинской столице, организации нанесли ущерб, пострадал и ее руководитель. Дипломаты получали угрозы, их машины поджигали.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что на протяжении нескольких лет Украина «все глубже погружалась в хаос». Там, как утверждают в министерстве, проводится политика «русофобии», в частности, идет «наступление на русский язык», нарушаются права русскоязычных граждан.
Наконец, МИД указал на проводимые на Украине «расправы» над политическими оппонентами без суда, на преследования журналистов и цензуру. «В стране укрепляются авторитарные формы правления», — заявило об Украине российское министерство.
Ранее сегодня депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента страны проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией. Данный шаг обусловлен решением Москвы признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Вчера президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы, а сегодня — федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками.