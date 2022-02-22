В Раду внесли проект постановления о разрыве дипотношений с Россией
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента страны проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале. Информация о внесении инициативы опубликована на сайте Верховной рады.
Гончаренко заявил, что президент России Владимир Путин, признав вчера суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), «по сути, сам прекратил дипломатические отношения» с Украиной. Депутат сослался на статью 60 Венской конвенции о праве международных договоров, в соответствии с которой «существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право второму участнику ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом или частично».
«Мы не должны иметь никаких дипломатических связей со страной, которая забирает наши территории», — заявил Гончаренко.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что рассмотрит предложение министерства иностранных дел страны разорвать дипломатические отношения с Россией. В Кремле такой сценарий назвали «крайне нежелательным».
Вчера главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик, чтобы защитить местное население от агрессии со стороны украинских силовиков. Вечером президент России подписал соответствующие указы, а сегодня Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после силового госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.
Сегодня Верховная рада выступила с заявлением, в котором назвала решение России «актом агрессии», «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».