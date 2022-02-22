В Раду внесли проект постановления о разрыве дипотношений с Россией

Гончаренко заявил, что президент России Владимир Путин, признав вчера суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), «по сути, сам прекратил дипломатические отношения» с Украиной. Депутат сослался на статью 60 Венской конвенции о праве международных договоров, в соответствии с которой «существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право второму участнику ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом или частично».