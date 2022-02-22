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В Раду внесли проект постановления о разрыве дипотношений с Россией

Ведомости

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента страны проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале. Информация о внесении инициативы опубликована на сайте Верховной рады.

Гончаренко заявил, что президент России Владимир Путин, признав вчера суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), «по сути, сам прекратил дипломатические отношения» с Украиной. Депутат сослался на статью 60 Венской конвенции о праве международных договоров, в соответствии с которой «существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право второму участнику ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом или частично».

«Мы не должны иметь никаких дипломатических связей со страной, которая забирает наши территории», — заявил Гончаренко.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что рассмотрит предложение министерства иностранных дел страны разорвать дипломатические отношения с Россией. В Кремле такой сценарий назвали «крайне нежелательным».

Вчера главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик, чтобы защитить местное население от агрессии со стороны украинских силовиков. Вечером президент России подписал соответствующие указы, а сегодня Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после силового госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.

Сегодня Верховная рада выступила с заявлением, в котором назвала решение России «актом агрессии», «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее по теме: Владимир Путин поставил точку в вопросе о принадлежности Донбасса Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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