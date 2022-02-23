Глава МИД Украины рассказал о планах «А» и «Б» по ситуации в Донбассе

Кулеба заявил, что ввиду последних событий в Донбассе пришло время предоставить Киеву членство в Евросоюзе. «Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину себе», — говорил Кулеба.