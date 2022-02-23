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Глава МИД Украины рассказал о планах «А» и «Б» по ситуации в Донбассе

Ведомости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна намерена «сражаться за каждый дюйм земли», если дипломатия для разрешения кризиса не сработает.

«План А» — использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. «План Б» — сражаться за каждый дюйм земли», — сказал Кулеба на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном (цитата по «РИА Новости»).

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. США и Евросоюз осудили это решение, объявив о подготовке санкций против России.

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Кулеба заявил, что ввиду последних событий в Донбассе пришло время предоставить Киеву членство в Евросоюзе. «Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину себе», — говорил Кулеба.

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит предложение министерства иностранных дел страны разорвать дипломатические отношения с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможный разрыв отношений «крайне нежелательным сценарием».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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