Глава МИД Украины рассказал о планах «А» и «Б» по ситуации в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна намерена «сражаться за каждый дюйм земли», если дипломатия для разрешения кризиса не сработает.
«План А» — использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. «План Б» — сражаться за каждый дюйм земли», — сказал Кулеба на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном (цитата по «РИА Новости»).
Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. США и Евросоюз осудили это решение, объявив о подготовке санкций против России.
Кулеба заявил, что ввиду последних событий в Донбассе пришло время предоставить Киеву членство в Евросоюзе. «Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину себе», — говорил Кулеба.
22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит предложение министерства иностранных дел страны разорвать дипломатические отношения с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможный разрыв отношений «крайне нежелательным сценарием».