Байден выступил с заявлением после начала военной операции в Донбассе
Президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.
«Молитвы всего мира сегодня вечером с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям», — заявил Байден.
По его словам, только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, к которым приведет ее атака на Украину. «Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу», — заявил Байден. Он следит за ситуацией из Белого дома и утром обсудит ситуацию с другими лидерами G7. По его словам, в четверг он объявит о «дальнейших последствиях» для России.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». 21 февраля Путин принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).