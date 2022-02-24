Байден выступил с заявлением после начала военной операции в Донбассе

По его словам, только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, к которым приведет ее атака на Украину. «Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу», — заявил Байден. Он следит за ситуацией из Белого дома и утром обсудит ситуацию с другими лидерами G7. По его словам, в четверг он объявит о «дальнейших последствиях» для России.