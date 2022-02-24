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Байден выступил с заявлением после начала военной операции в Донбассе

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

«Молитвы всего мира сегодня вечером с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям», — заявил Байден.

По его словам, только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, к которым приведет ее атака на Украину. «Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу», — заявил Байден. Он следит за ситуацией из Белого дома и утром обсудит ситуацию с другими лидерами G7. По его словам, в четверг он объявит о «дальнейших последствиях» для России.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». 21 февраля Путин принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных