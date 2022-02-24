Украина сообщила о первом погибшем на границе с Крымом

Также украинская госпогранслужба сообщает о проходе российской военной техники через государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях. На Черниговщине российская армия, по данным ведомства, прошла через КПП «Сеньковка» и «Гремяч» и по другим направлениям. Колонны прошли через КПП «Бударки» в Харьковской области и в сторону пункта пропуска «Меловое» на севере Луганской области.