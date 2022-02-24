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Политика

Украина сообщила о первом погибшем на границе с Крымом

Илья Лакстыгал

В результате обстрела ракетных систем залпового огня с территории Крыма в районе поселения Преображенка в Херсонской области погиб один пограничник, сообщает госпогранслужба Украины в Facebook. Ранее ведомство показало кадры прохода российской военной техники и транспорта со стороны полуострова через погранпереход.

«Обстрелу подвергалась большая часть пограничных подразделений и пограничных нарядов Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. По имеющейся информации, среди пограничников пострадал ряд военнослужащих», — добавили в ведомстве.

Также украинская госпогранслужба сообщает о проходе российской военной техники через государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях. На Черниговщине российская армия, по данным ведомства, прошла через КПП «Сеньковка» и «Гремяч» и по другим направлениям. Колонны прошли через КПП «Бударки» в Харьковской области и в сторону пункта пропуска «Меловое» на севере Луганской области.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.

Ранее по теме: Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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