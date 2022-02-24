Украина сообщила о первом погибшем на границе с Крымом
В результате обстрела ракетных систем залпового огня с территории Крыма в районе поселения Преображенка в Херсонской области погиб один пограничник, сообщает госпогранслужба Украины в Facebook. Ранее ведомство показало кадры прохода российской военной техники и транспорта со стороны полуострова через погранпереход.
«Обстрелу подвергалась большая часть пограничных подразделений и пограничных нарядов Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. По имеющейся информации, среди пограничников пострадал ряд военнослужащих», — добавили в ведомстве.
Также украинская госпогранслужба сообщает о проходе российской военной техники через государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях. На Черниговщине российская армия, по данным ведомства, прошла через КПП «Сеньковка» и «Гремяч» и по другим направлениям. Колонны прошли через КПП «Бударки» в Харьковской области и в сторону пункта пропуска «Меловое» на севере Луганской области.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.